2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Mücadelesi'nde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, şimdi de popüler video oyunu "Hitman" tarafından fark edildi. Dikeç'in, tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan gerçekleştirdiği atışlar dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Hitman'in resmi sosyal medya hesapları da bu olağanüstü performansı göz ardı etmedi.

Yusuf Dikeç'e süpriz teklif

Video oyun dünyasında önemli bir takipçi kitlesine sahip olan "Konsolum X" hesabı, Hitman'in Yusuf Dikeç'e yönelik sürpriz bir teklifle geldiğini duyurdu. Konsolum X'in açıklamasında, "Instagram'ın açılmasıyla birlikte müjdeli bir haber de benden! Popüler video oyunu Hitman, milli gururumuz Yusuf Dikeç'e oyunlarında yer vermek istiyor. Hitman ekibi, Yusuf Dikeç'in kendileriyle iletişim kurmasını ve oyunlarındaki bir görevde mutlaka yer almasını istediklerini belirtti. Bu mesajı @yusufdikec'e ulaştırmak için desteğinizi bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Instagram'ın açılmasıyla beraber olarak, bir müjdeli haber de ben vereyim! 🎮👀



Popüler video oyunu Hitman, milli gururumuz Yusuf Dikeç'e oyunlarında yer vermek istiyor.



Kendileri ile bu görüşmemi Instagram kapanmadan yapmıştım, şimdi tekrardan bir görüşme gerçekleştirdim. Bu… pic.twitter.com/HfMvX2Dfhw — Konsolum X 🎮 (@KonsolumX) August 10, 2024

Yusuf Dikeç Hitman'de yer alacak mı?

Bu açıklamanın ardından sosyal medya, Yusuf Dikeç'in bir video oyununda yer alacak olmasının heyecanıyla çalkalanmaya başladı. Hitman'in resmi hesabı da, daha önce Dikeç'in "Merhaba X" paylaşımını alıntılayarak, "X'e hoş geldin Yusuf Dikeç. Ajanlar, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Onu takip edin ve tetikte olun, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalyan için tebrikler, bir Hitman'dan diğerine." şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.