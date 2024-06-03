Bursa’da Balat Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar hız tümseğinden geçen ağır tonajlı araçlar yüzünden uyku uyuyamaz oldu. Çıkan ses yüzünden uyku uyuyamaz hale gelen bölge sakinleri yetkililere seslendi.

BURSA (İGFA) - Balat Mahallesi Bahar Sokak üzerindeki City2 isimli sitede oturan vatandaşlar. Ahi Evran Caddesi üzerine yapılan hız kesici tümsek nedeniyle zor günler yaşıyor. Site sakinlerinden Ahi Evran Caddesi cephesinde yaşayan vatandaşlar, tümsek üzerinden geçen ağır tonajlı araçların çok yüksek ses çıkardığını ve uyku uyuyamadıklarını söylüyor.

“SANIRSINIZ BOMBA PATLADı”

Doğanköy’den Balat Mahallesi girişinde bulunan Ahi Evran caddesi üzerindeki bu ses kirliliğinden rahatsız olan site sakinlerinden Ömer Deniz isimli vatandaş, “özellikle sabah saatlerinde Ahi Evran Caddesi üzerinden geçen TIR’lar ve kamyonlar çok fazla ses çıkarıyor. Sanırsınız ki bomba patladı. Hız tümseği çok yüksek yapıldığI için ağır tonajlı araçların altları da tümseğe vuruyor ve ses ikiye katlanıyor. Bu ses yüzünden taşınmayı bile düşünüyoruz. Çünkü ses site içine yankılanarak geliyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ AĞLAYARAK UYANIYOR”

Site sakini kadınlar da çocukları için endişeli. Çıkan sesler yüzünden çocuklarının uykularından uyanıp ağladıklarını söyleyen kadınlar, yetkililerin acilen bu soruna çözüm bulmasını istiyor. Canan Deniz isimli site sakini, “Hız tümseğinin kazaları önlediğini biz de biliyoruz. Trafiğin sorunsuz bir şekilde akışını saplayan düzenlemelerin her zaman arkasındayı. Ancak bu durum bizim hayatımızı gerçek anlamda olumsuz etkiledi. Ses kirliliği canımızdan bezdirdi. Çocuklarımız uykularından ağlayarak uyanıyor. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SICAKTA CAM AÇAMAZ OLDUK”

Sitede uzun yıllardır yaşayan Nuray isimli vatandaş ise, “Kış döneminde camlarımız kapalıydı sorunun farkındaydık ama ses çıkarmadık. Ancak şimdi camlar açık yatıyoruz ve tüm ses evin içinde. Yavaş geçen kamyonlarda ses daha az çıkıyor ama bazı kamyonlar çok hızlı geçiyor ozaman ses daha fazla çıkıyor. Yetkililer bir an önce çözüm bulsun diye bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“AĞIR TONAJLI ARAÇLAR GÜNÜN HER SAATİ NASIL BURAYA GİREBİLİYOR”

Site sakinleri ağır tonajlı araçlar hakkındaki düzenlemelere de uyulmadığını savunuyor. Günün her saati otobana girmemek ya da otobana kestirmeden girmek için Balat Mahallesi’nde yaşanan bu ağır tonajlı araç trafiğinin denetlenmesini de istiyor. Zira Balat bölgesinde çok fazla yeni yapılaşma ve inşaatlar nedeniyle sorunlarının giderek arttığını belirtiyorlar.