Hizbullah, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan askeri üssüne çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısına misillemede bulunulduğunu savundu.

Açıklamada, Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahının katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Hizbullah, kamikaze İHA ile yasa dışı Kfar Yuval yerleşim birimde konuşlanan askerlerin vurulduğunu aktardı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait ve sınır hattında yer alan Cel el-Alem Askeri Üssü'nün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Lübnan'ın sınırdaki Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.