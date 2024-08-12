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Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

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Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan 'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

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