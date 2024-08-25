İsrail ordusu, Lübnan’a bu sabah 100 kadar savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda binlerce füze rampasının hedef alındığını belirten İsrail, Hizbullah’ın füze rampalarının çoğunun kuzey Lübnan'da ve bazılarının ise İsrail’in merkezine yönelik olduğunu duyurdu. İsrail ordu sözcülüğü, 40 fırlatma noktasının imha edildiğini ifade etti.

Hizbullah’tan misilleme

Hizbullah, İsrail’in Beyrut’taki Hizbullah komutanı Fuad Şükür’e düzenlediği suikasta misilleme olarak başlattığı saldırıların ilk aşamasını tamamladığını duyurdu. Hizbullah, 320 katyuşa füzesi ile gerçekleştirdikleri saldırının ardından "ilk aşama başarıyla tamamlandı" açıklamasında bulundu. Ayrıca, insansız hava araçlarının İsrail’in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığı vurgulandı.

Netanyahu’dan Sert Mesaj: “Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik bu sabahki saldırıları işaret ederek, "Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" şeklinde açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail ordusunun Hizbullah’a ait binlerce roketi imha ettiğini belirtti ve vatandaşlara ordu talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

İsrail’de 48 saatlik olağanüstü hal

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’a yönelik başlatılan "önleyici saldırı" ve Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail’de 48 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Olağanüstü hal, iç cephedeki durumu kontrol altına almak amacıyla uygulamaya konuldu.

Güvenlik kabinesi toplanıyor

İsrail güvenlik kabinesinin, Lübnan’a yönelik saldırıları değerlendirmek üzere toplandığı bildirildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, güvenlik kabinesi Tel Aviv’de bir araya gelerek durumu masaya yatıracak.

ABD ile koordinasyon

İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan’a yönelik saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi. İsrailli yetkililer, "Hizbullah’a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hizbullah, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın saat 18.00'de konuşma yapacağını duyurdu.

Beklenen konuşma, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah roketatarlarına düzenlediği önleyici saldırının ve terör örgütünün üst düzey komutan Fuad Şükr'ün suikastına misilleme yapmasının ardından geldi.