İsrail'in sınır yerleşim birimine kamikaze İHA ile yapılan saldırıda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, İsrail Ordusu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırının İsrail'in Metula yerleşimindeki askerlerin toplanma alanına yönelik gerçekleştiğini ve hedefin tam isabet vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, saldırının dünkü İsrail'in Lübnan'ın Burgaliye beldesine düzenlediği hava saldırısına misilleme olduğu vurgulandı. Saldırıda ölen ve yaralanan İsrail askerleri olduğu ifade edilirken, İsrail ordusu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyası, Hizbullah'ın pazar günü İsrail'e 3 silahsız İHA gönderdiğini ve bunlardan birinin Hayfa şehrine sızdığını iddia etti. İsrail ordusu tarafından düşürülen bir İHA'ya ek olarak, bir diğer İHA'nın ise Hayfa'ya sızdığı ve ordunun kontrolü altında olduğu öne sürülüyor.