Hizmet-İş Sendikası ile Türkiye’nin fintek şirketi Param arasında yapılan iş birliği anlaşmasıyla hayata geçirilen Param HAK-KART ile ilgili açıklama yapan Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "Üyelik kartlarına entegre şekilde Hizmet-İş üyelerine özel olarak sunulacak Param Hak-Kart, 150’den fazla üye iş yerinde kullanılabilecek. Hem üye kimlik kartı hem avantaj kartı özelliğine sahip olan 'Param Hak-Kart'ın 2023 yılı içerisinde tüm üyelere ulaştırılması planlanıyor" dedi.

ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE ORTAYA ÇIKAN GÜVENLİK PROBLEMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mevcut banka hesaplarına kolay entegrasyonu, güvenli ödemeye olanak sağlaması, tüm banka pos cihazlarını tek yerde toplaması ve 7/24 iletişim desteğine de dikkat çeken Şimşek, "Param Hak-Kart’, son yıllarda özellikle online alışverişlerde ortaya çıkan güvenlik problemlerinin de önüne geçecek. Troy özellikli ‘Param Hak-Kart’ ile Sendikamız üyeleri, anlaşmalı akaryakıt, yiyecek-içecek, e-ticaret sitelerinden, giyim mağazalarından ve BKM Express uygulaması ile anlaşmalı üye iş yerlerinden anında nakit iadeden yararlanabilecek" diye konuştu.

“ÜYELERİMİZİN MENFAATİNE OLABİLECEK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Yüzbinlerce emekçiyi yeni bir avantaj dünyasıyla, “Param Hak-Kart” ile buluşturuyor olmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Hizmet-İş Sendikası üyesi olan tüm işçiler için kartların basım aşamasında olduğunu belirterek, sosyal sendikacılık anlayışının bir gereği ve kullanımı teşvik etmek amacıyla sendikamız tarafından kartlara bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL yatırılacağını dile getirdi.

Değişen dünya düzeninde çalışanların ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şimşek, “Zamandan bağımsız kalmamız mümkün değildir. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak, üyelerimizin menfaatine olabilecek gelişmeleri yakından takip ediyor, çözümler üretiyoruz. Sendikacılık sadece örgütlenmekten, sadece toplu iş sözleşmelerinden ibaret değildir. Üyelerimizi enflasyondan korumaya yönelik çözümlere daha fazla odaklanıyor, mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

“PARAM HAK-KART TASARRUF OLUŞTURMADA GÜÇLÜ BİR KATALİZÖR OLACAK”

“Üyelerimizi alışverişte avantajlı konumuna getirecek, harcarken kazandıracak “Param Hak-Kart”ı hayata geçiriyoruz” diyen Şimşek, “Param Hak-Kart” alışverişte, sendikaya özel anlaşmalı yerlerde indirimler ve sağlanan nakit iade ile tasarruf oluşturmada güçlü bir katalizör olacaktır. Param Hak-Kart’ın tüm üyelerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Şimşek, kartların bir ilk olarak Hizmet-İş Sendikası üyeleri tarafından kullanılacağını belirterek, bu uygulamanın diğer sendikalara da örnek olması temennisinde bulundu.