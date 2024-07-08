Ekonomist Mert Yılmaz, hizmet sektöründeki ücret beklentilerinin son dönemde yüzde 45 oranında arttığını ve yeni asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 lira aralığına yükseldiğini açıkladı. Türkiye'deki istihdam piyasasının farklılıklarına dikkat çeken uzmanlar, özellikle hizmet sektöründe asgari ücretin diğer sektörlere göre daha yüksek seviyelerde olduğunu vurguluyor.

Yılmaz, CNBC-e'den Emre Eser'in sorularını yanıtlayarak, adayların beklentilerinin önemli ölçüde arttığını ve işverenlerin bu taleplere karşılık ciddi zamlar yaptığını ifade etti. Aralık ayında yapılan son asgari ücret zammının ardından, mayıs ve haziran verileri değerlendirildiğinde, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığı gözlemlendi. Bu artışa rağmen, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50’ye varan zamlarla yeni asgari ücret 24-24 bin 500 lira seviyesine yükseldi.

Hizmet sektöründe büyük artış

Yılmaz, özellikle yeme-içme, perakende, depo ve lojistik gibi alt dallarda dikkat çekici ücret artışlarının yaşandığını belirtti. Bu sektörlerdeki işverenler, adayların beklentilerini karşılamak adına ciddi zamlar yaparak yeni asgari ücret seviyesini 24 bin 500 lira seviyesine çıkardı.

İşverenlerin eleman bulma zorluğu

Ancak, sadece ücret artışı işverenlerin eleman bulmasını kolaylaştırmıyor. Adayların iş tercihlerini belirleyen lokasyon, işverenin sunduğu ek imkânlar ve işverenin karakteri gibi birçok faktör bulunuyor. İşverenler, ulaşım desteği, yemek imkanı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklarla da adayları cezbetmeye çalışıyor.

Sektörlere göre iş bulma kolaylığı

Yeme-içme sektörü, en kolay iş bulunabilen sektörlerin başında geliyor. Yaz aylarında artan talep nedeniyle bu sektördeki işverenlerin ciddi bir eleman arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte kurye sektörü de önemli bir iş kolu haline geldi.

Mevsimsel iş geçişleri

Kış aylarında garsonluk veya mutfak işleri gibi kapalı alanlarda çalışan adaylar, yazın hava şartlarının düzelmesiyle kuryeliğe geçiş yapıyor. Bu durum, iş piyasasında mevsimsel hareketliliği de beraberinde getiriyor.

Yılmaz, işverenlerin bu trendleri ve aday beklentilerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgularken, sadece ücret artışı ile değil, sundukları yan haklarla da adayları cezbetmeleri gerektiğini belirtti.