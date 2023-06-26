Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),, Mayıs 2023 dönemine ilişkin, hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 71,81 arttığı açıklanan H-ÜFE, mayıs ayında aylık yüzde 2,99, yıllık yüzde 65,47 artış gösterdi.



HİZMET TÜRLERİNDE ARTIŞ ORANLARI

Yıllık H-ÜFE'de, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,58, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,50, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 64,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 90,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 87,64 artış gerçekleşti. Aylık H-ÜFE'de ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,22 artış gerçekleşti.



ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM ORANLARI

Alt sektörlerde yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 120,52 ile istihdam hizmetleri, yüzde 117,17 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 110,86 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Aylık H-ÜFE'nin en çok arttığı alt sektör ise yüzde 16,57 ile konaklama hizmetleri oldu. Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,39, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 13,12 artış gösterdi.