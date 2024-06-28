Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 84,60, aylık ise yüzde 1,63 oranında artış gösterdi. Sektörlere göre H-ÜFE değişim oranları aylıkta en yüksek yüzde 13,88 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri olurken, yıllık bazda depolama ve destek hizmetleri yüzde 127,36 oranı ile başı çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

H-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,60 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 80,77 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 82,54 artış kaydederken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki artış oranı yüzde 89,92 olarak gerçekleşti.

H-ÜFE bir önceki aya göre konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,45 artış kaydederken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,61 azalış istatistiki verilere yansıdı.

Sektörlere göre yıllık değişimde taşımacılık ve noktasında depolama ve destek hizmetleri Mayıs'ta yüzde 127,36 oldu.