HMPV virüsü Türkiye’de var mı? Çin’de artan vakalar endişe yarattı

Çin'de insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artması, özellikle Covid-19 dönemini hatırlatan benzer belirtiler nedeniyle dünya genelinde dikkat çekti. Peki, bu durum Türkiye için risk oluşturuyor mu?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HMPV virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mevsimsel olarak solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğini ve bunun beklenmedik bir durum olmadığını belirtti.

Türkiye’de düzenli taramaların sürdüğünü ve şimdiye kadar anormal bir durum tespit edilmediğini ifade etti.

HMPV'nin döngüsel olarak görülen bir virüs olduğunu ve şu an için telaşa gerek olmadığını vurguladı.

Pandemi riski var mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HMPV ile ilgili küresel bir tehdit olmadığını duyurdu. DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Çin’deki vakaların pandemiye dönüşme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

HMPV nasıl bulaşıyor?

Damlacık yoluyla bulaşan HMPV, öksürme ve hapşırma sırasında yayılıyor. Enfekte yüzeylere temas eden kişilerin burun, ağız veya gözlerine dokunması da virüsün yayılmasına neden olabiliyor.

Çin’deki vakaların yakından izlendiği bu süreçte, Türkiye’deki bilim insanları herhangi bir tehdit olmadığını vurgularken, konunun dikkatle takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.