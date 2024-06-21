Ankara'nın Polatlı ilçesi Beyceğiz Mahallesi'nde hobi bahçesinde başlayan yangın, buğday ve arpa ekili tarlalara sıçrayarak 60 dönümlük araziyi kül etti.

Yangının çıkışı ve müdahale

Polatlı'nın Beyceğiz Mahallesi'nde, hobi bahçesinde yılan gördüğü için kuru otları ateşe veren Turgut Ç.'nin sebep olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, çevrede bulunan buğday ve arpa ekili tarlalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek söndürme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 60 dönümlük ekili arazi, yangının etkisiyle kül oldu.

Zarar gören tarlalar

Yangında arpa ekili tarlası yanan Harun Reşit Polat, yangının sebep olduğu zarar hakkında bilgi verdi. Polat, "Tarlam yanarken ben orada yoktum. Hobi bahçesinde biri yılan gördüğü için kuru otları yakmış. Haber geldi, tarlamın yandığını söylediler. Benim tarla yandı, sonra buğday tarlasına sıçradı. Yaklaşık 55 dönümlük arazi kül oldu. Hobi bahçeleri ve tarlalara zarar veriyor" dedi.