BURCU YANAR/RÖPORTAJ

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra İzmir’in öncü kurumlarından İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaya başlayan Bestenigar Peker, 14 yıllık profesyonel iş hayatının ardından hobi olarak başladığı punch nakışı işinde bugün ‘PunchByCavish’ markası ile dünyanın dört bir yanına Türk Nakışını tanıtıyor.

Hobisini profesyonel işi haline dönüştüren Peker, yurtdışı satış kanalları üzerinden bugün İngiltere’den Suudi Arabistan’a Çin’den ABD’ye uzanan müşteri portfoyüne hitap eden yüzlerce çeşit ürüne imza atıyor. Oğlunu uyuttuktan sonra oyalanmak için başladığı işte bugün kendi markasını yaratan Bestenigar Peker ile ‘başarı hikayesini’ konuştuk…

1) Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Merhaba, ismim Bestenigar Peker, 1985 İzmir doğumluyum. Evliyim ve üç buçuk yaşında dünyalar tatlısı Uras Aslan adında bir oğlum var. Lisansımı Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nde, YüksekLisansımı İşletme (MBA) üzerine yaptım. 2009 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nde stajyer olarak başladığım Basın ve Halkla İlişkiler departmanında 2023 yılına kadar kadrolu olarak çalışmaya devam ettim. Bu dönemde henüz 2 yaşında olan oğlumla ilgilenmeyi tercih ettiğim için severek yaptığım işimden ayrıldım. Bu süre zarfında hobi olarak başladığım punch nakışı üzerinde çalışmalarımı ilerlettim ve bugün punch nakışını profesyonel olarak sürdürüyorum.

2) Uzun yıllar kurumsal hayatta görev aldıktan sonra hobinizle nasıl tanıştınız?

Aslında bu hikaye tamamıyla bir ihtiyaç ile başladı. Hamileliğimin pandemi dönemine denk gelmesi ile evde geçirdiğimiz vakitlerde oğlumun odası için sosyal medyada mantar şeklinde bir yastık beğendim. Çok güzeldi ve ona benzer isim yazılan yastıklar da buldum. Derken punch nakışı ile tanıştım. Ve “ben bu yastıkları yaparım” diyerek tekniği araştırmaya başladım. Konuyla ilgili videolar izledim, bu işi profesyonel yapanlardan destek ve bazı konularda eğitim alarak kendimi geliştirdim. Şu anda doğum yapan anneler için takı yastığı, kapı süsü, isme özel hediyeler, evlerinizde farklılık yaratacak bardak altıkları ve severek kullanacağınız sizin zevkinize özel çantalar üretiyorum.

"Gece gündüz çalıştım"

3) Hobiniz nasıl işiniz oldu ve bu süreçte nasıl bir yol izlediniz?

Kendimi konuyla ilgili geliştirdikten ve bir süre sonra ürünlerimi eşe dosta yaparak ürettikten sonra bu işi profesyonel olarak sürdürmeye karar verdim. Bunun üzerine satış yapabilmek için öncelikle işin eğitimini aldım. Bu eğitim daha çok “nasıl satış yapabilirim” ile ilgiliydi. Sonrasında ürünlerimi sosyal medyaya koyarak yurtiçine ve yurtdışına satış yapmaya başladım. Bununla ilgili devletin evden çalışan ev hanımlarına sağladığı bir teşvik olan Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ni aldım ve satışlarıma ticari hesap üzerinden devam ettim. Yurtiçinde sosyal medya üzerinden ilerlerken yurtdışına satış yapmak için sadece el yapımı ürünlerin satıldığı yabancı bir sitede (ETSY) mağaza açtım. Böylece PunchByCavish’in yolcuğu başladı. Önce her yeni işe başlayan kişi gibi az satışım oldu ancak üretmekten ve yeni ürün tasarlamaktan asla vazgeçmedim. Tabiri caizse gece gündüz çalıştım. Bu çalışmamın meyvelerini de kısa bir süre sonra toplamaya başladım. Yurtiçi satışlarımın dışında yurtdışı satışlarımın da randımanı arttı. Şu an hali hazırda devam eden İngiltere’de bir müşterim var. O müşterim sayesinde toptan satışa başladım fakat yüklü miktarda ürün üretmem gerektiği için bir ekip kurdum ve küçük de olsa bu işi yapan arkadaşlarıma destek olmaya ve büyümeye çalıştım. Bu yolculuk ufak çaplı bir ihracata dönüştü.

5) Gelecek için hedefleriniz nelerdir?

Her ne kadar rekabet ortamının fazla olduğu bir meslek olsa da evde üreterek geçimini sağlayan ev kadınlarını görmek gerçekten gurur verici. Bu mesleği yapan erkekler de var ama nakışı daha çok kadınlar yaptığı için onlara daha çok vurgu yapıyorum. Maalesef ülkemizde el emeği ürünler gerektiği değeri görmüyor. Elimden geldiğince çalışarak, büyüyerek daha fazla ele uzanmak ve Türkiye’de birlikten kuvvet doğar çatısının altını çok daha fazla doldurmak istiyorum.

6) Eklemek ve dikkat çekmek istediğiniz başka bir konu var mı?

Yöneticiliğini yaptığım, punch nakışı yapan arkadaşlarımızın yer aldığı Punch Club Türkiye adında bir internet grubumuz var. Orada 600 kişiyiz ve hepimiz saygı-sevgi çerçevesinde ürünlerimizi üreterek geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Herkes bildiklerini paylaşıyor, birbirine destek oluyor. Hasta bir arkadaşımız varsa müşterisine mahcup olmaması için elinden tutuyor. Bu süreçte biz şunu gördük; meslek sahibi olmak isteyen her insanın mutlaka yapacağı bir işi vardır. Tabi ki gelecek hiçbir zaman çabalamadan size fırsatlar sunmuyor. Mutlaka üretmek ve sabretmek gerekiyor. Bu mesleği yapmak isteyen özellikle kadınlar olmak üzere herkese bilgimiz açık, desteğimiz sonsuzdur.

4) Bu süreçte sizi zorlayan bir şey oldu mu?

Bu süreçte beni zorlayan konu aslında markayı kurmak ve stajyerliğimle beraber 14 sene aynı yerde çalıştığım kurumsal hayatımdan çıkıp serbest bir mesleğe adapte olmak oldu. Rekabet ortamının çok fazla olduğu bu meslekte öyle bir isim bulmalıydım ki hem müşteriye hitap etsin hem bana özel olsun hem de benim için bir anlamı olsun. Bunun içinde ilk aramalarda çıkmak için önce mesleğimin adı olan Punch’ı sonrasında benim tarafımdan el emeği yapıldığını belirtmek için “By” ı ve benim için özel olması içinde annemin adı olan Cavidan’ın lakabı olan “Cavish” i koydum. Burada hepsinin İngilizce şeklinde yazılmasının sebebi de yurtdışından gelecek olan müşterilerin beni kolay bulabilmesiydi. Logomda da Türkçede Mabet Ağacı olarak bilinen Gingko Biloba ağacının yaprağını kullandım. Bu ağaç kökleri çok derin olduğu için her türlü doğa şartlarına dirençli, çok uzun süre yaşayan bir ağaç. Benim işlerimi de köklendireceğine ve uzun süre zor şartlara dayanarak ayakta tutabileceğine inanarak PunchByCavish sayfasını kurdum. Bu süreçler beni hayli zorlamıştı.