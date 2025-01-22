Hoffenheim ve Tottenham, Avrupa Ligi 7. haftasında birbirlerine karşı kritik bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takımın da moral bulmaya ihtiyacı var.

Takımların lig performansı

Bundesliga'da son dönemde zor günler geçiren Hoffenheim, son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet alarak 15. sırada yer aldı. Topladıkları 17 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışan takım, Avrupa Ligi’nde grup aşamasındaki yolculuklarına devam etmek için önemli bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Premier Lig'de büyük bir düşüş yaşayan Tottenham, son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu performansla 15. sırada bulunan İngiliz ekibi, sadece 24 puan toplayabildi. Ligdeki bu kötü gidişat, teknik direktör ve oyuncu kadrosu üzerinde baskı yaratırken, Avrupa Ligi'nde de toparlanmak için kritik bir dönemeçte. Hoffenheim karşısında alınacak bir galibiyet, takımın moralini yükseltebilir.

Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 23 Ocak 2025

23 Ocak 2025 Saat: 20:45

20:45 Yayın: tabii spor 2

tabii spor 2 Stadyum: PreZero Arena

PreZero Arena Hakem: M. Krogh