Hollanda ilk yarıda öne geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda, Hollanda ile Romanya Almanya’da karşı karşıya geldi. Maçın 19. dakikasında Cody Gakpo’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşla Hollanda 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Hollanda’nın baskısı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hollanda, etkili ataklarla Romanya savunmasını zorladı. 58. dakikada Virgil van Dijk’ın kafa vuruşu direğe çarparak auta gitti. 63. dakikada Cody Gakpo’nun attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın kaderini belirleyen anlar

Maçın 83. dakikasında Memphis Depay’ın pasında Cody Gakpo, topu Donyell Malen’e çevirdi ve Malen’in vuruşuyla skor 2-0 oldu. Son dakikalarda Malen, savunmanın arkasına sarkarak üçüncü golü kaydetti ve maç Hollanda’nın 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.