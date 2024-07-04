İSTANBUL (AA) - Trendyol, 6 Temmuz saat 22.00'de oynanacak Hollanda-Türkiye maçını, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'ndaki dev ekranda izleyicilerle buluşturacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, İstanbul'da sporseverlere farklı bir deneyim sunarak, EURO 2024 heyecanını parka taşıdı.



Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan dev ekranda A Milli Voleybol Takımı Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) belirli maçlarını yayınlayan şirket, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki mücadelesini de yayınlamaya devam ediyor.



UEFA EURO 2024 şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek son 16 turundan zaferle çıkan ay-yıldızlı milliler, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 6 Temmuz saat 22.00'de oynanacak Hollanda-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı'ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Trendyol'un sponsorluğunda düzenlenen etkinliklerde, dev ekranda karşılaşmalar izlenirken taraftarlar, milli takımın Avusturya'ya karşı zaferini coşkuyla kutladı.



- Futbol tutkunları için özel yarışma

Avrupa Futbol Şampiyonası coşkusunu her alanda taraftarla paylaşan Trendyol, Instagram hesabı üzerinden milli takım sevgisini paylaşmak isteyen futbol tutkunları için özel bir yarışma başlattı.

10 Temmuz'a kadar Trendyol'un resmi Instagram hesabını takip eden ve yarışma postunun altında milli takım sevgisini en yaratıcı yorumla paylaşarak bir arkadaşını etiketleyen katılımcılar, A Milli Futbol Takımı oyuncularından imzalı ve imzasız Milli Takım forması ve imzalı futbol topu kazanma şansı elde edecek.

Paylaşımlar, farklılık, konuya uygunluk ve yaratıcılık kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananların isimleri 10 Temmuz'da resmi Instagram sayfasında duyurulacak.

4-11 Ağustos'ta gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da millilerin sahada olduğu her müsabaka Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'ndan izlenebilecek.