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Etkinlik yarın da devam edecek.

Bazı çatılarda ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti, farklı mimari yapılara sahip binaları ve manzarayı izledi.

Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 13 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

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