Türkiye merkezli cam endüstrisi devi Şişecam, uluslararası genişleme stratejileri kapsamında Hollanda'da yeni bir şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi olarak duyurdu.

Şişecam, Hollanda'daki iştiraki Sisecam Investment B.V. (SIBV) aracılığıyla Pivdenna BV ismiyle yeni bir şirket kurduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu adım, Şişecam'ın Avrupa'daki varlığını güçlendirmek ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla atılmış bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

Pivdenna BV'nin faaliyet alanları hakkında detaylı bilgi verilmezken, Şişecam'ın küresel cam ve cam ürünleri pazarında lider konumunu korumak için yeni pazarlarda faaliyet gösterme isteği göz önüne alınıyor. Hollanda'daki yeni şirketin, bölgedeki stratejik önemi ve iş yapma potansiyeli üzerine odaklanması bekleniyor.

Şişecam, uluslararası arenada güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, yatırımlarını ve faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Pivdenna BV'nin kurulması, Şişecam'ın Avrupa'da ve dünya genelindeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Cam endüstrisi, global ölçekte sürekli gelişen ve yenilikçi projelere açık bir sektör olarak öne çıkıyor. Şişecam'ın Hollanda'daki yeni yatırımı, sektördeki büyüme potansiyelini ve rekabetçi dinamiklerini göz önünde bulundurarak değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamada, "Şirketimizin Hollanda'da yerleşik yüzde 100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. vasıtasıyla yüzde 100'üne sahip olduğu Ukrayna'daki gayrifaal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından yüzde 100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdenna BV ünvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15 Temmuz'da tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.