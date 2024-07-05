Türkiye ile Hollanda arasındaki EURO2024 çeyrek final maçı öncesi, babası Türk annesi Hollandalı olan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan A Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, her iki ülkede de manşetlere çıkmış durumda.

Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'nın De Gelderlander gazetesine verdiği röportajda, oğlunun Türkiye için oynaması nedeniyle çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını açıkladı. Anne Diane, Hollandalıların Ferdi'yi "hain" olarak adlandırdığını belirterek bu durumun kendilerini incittiğini söyledi.

Hollandalılar "hain" diyor

Anne Diane, Ferdi'nin Türkiye forması giymesinin bazı Hollandalılar tarafından "hain" olarak nitelendirildiğini ifade etti. Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"Biz ona her zaman inandık"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, oğlunun Türkiye'de gördüğü ilgiden ve destekten gurur duyduğunu belirtti. Feyzullah Kadıoğlu, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk." açıklamasını yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nun kariyeri

Ferdi Kadıoğlu, alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynamış olmasına rağmen, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine olan inancını boşa çıkarmayan Ferdi, milli takım formasıyla başarılı performanslar sergileyerek taraftarların sevgisini kazandı.

Maç öncesi tartışmalar ve beklentiler

EURO2024 çeyrek finali öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun hem Hollanda hem de Türkiye'de manşetlere çıkması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hollanda basınının sert eleştirilerine maruz kalan Ferdi ve ailesi, Türkiye'de ise destek ve sevgiyle karşılanıyor. Türkiye ile Hollanda arasındaki bu önemli maçta, Ferdi Kadıoğlu'nun performansı merakla bekleniyor.

Kadıoğlu ailesi, Ferdi'nin milli takım tercihi ve yaşadığı zorluklar konusunda verdikleri röportajlarla dikkat çekti. Anne Diane ve baba Feyzullah Kadıoğlu, oğullarının Türkiye formasıyla elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ifade ederek, Hollandalıların tepkilerini anlamadıklarını belirtti.

Ferdi Kadıoğlu kimdir?

7 Ekim 1999’da Arnhem, Hollanda’da dünyaya gelen Ferdi Erenay Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı. 2008’de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi. 2016 yılında NEC’te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı. 14 Temmuz 2018’de Fenerbahçe’ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti. Kadıoğlu'nun Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu bulunuyor. Genç millî takımlarda Hollanda'yı temsil etti.

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi. Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.

Ferdi Kadıoğlu, 3 Ocak 2022'de Hamit Altıntıp'u arayarak Türkiye milli futbol takımını seçtiğini açıkladı. Kulübü Fenerbahçe tarafından resmî olarak duyuruldu.

A millî forma ile ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar C Ligi karşılaşmasında çıktı.