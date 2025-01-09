Türkiye’nin en gözde turizm destinasyonlarından biri olan Çeşme, 8-12 Ocak tarihleri arasında Utrecht’te düzenlenen Hollanda Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor. Çeşme’nin uluslararası arenada tanıtılmasının önemine dikkat çeken Başkan Denizli, “Fuar, ilçemizin doğal güzellikleri ile festivalleri, kültür, tarih, gastronomi, sağlık gibi pek çok alandaki değerlerinin dünyaya tanıtılması adına büyük önem taşıyor” dedi.

8-12 Ocak 2025 tarihleri arasında Hollanda’nın Utrecht şehrindeki Jaarbeurs Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hollanda Turizm Fuarı, turizm sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olarak bu yıl 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Dünya çapında turizm profesyonellerini ve tatilseverleri bir araya getirerek önemli bir buluşma noktası olan Turizm Fuarı’nda; Çeşme’nin eşsiz güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli, fuardaki Çeşme standında tanıtılıyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge ile ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, Çeşme standında ziyaretçilerle bir araya geldi. Fuarda; Çeşme’nin denizi, kumsallarının yanı sıra gastronomi, kültür turizmi, tarihi, festivalleri, termali, sörfü ile doğa güzellikleri tanıtılırken; Çeşme standı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Fuarın ilk gününde, Çeşme standına ziyarette bulunan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, yetkililerden Çeşme ve Çeşme turizmi hakkında bilgi aldı. Ünal’ın yanı sıra Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda Türkler İçin Danışma Kurulu ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Hollanda Başkanı Zeki Baran, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş de Çeşme standını ziyaret etti.

Denizli: “Çeşme’mizi bir dünya markası yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, fuarın hem Çeşme hem de Türkiye turizmi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Çeşme’mizin benzersiz doğasını, tarihini ve kültürünü dünya ile buluşturmak, turizm profesyonellerine Çeşme’mizi tanıtmak açısından önemli bir fırsat. Fuar, ilçemizin doğal güzellikleri ile festivalleri, kültür, tarih, gastronomi, sağlık gibi pek çok alandaki değerlerinin dünyaya tanıtılması adına büyük önem taşıyor. Çeşme Belediyesi olarak, Çeşme’mizi bir dünya markası yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Çeşme standı, fuar boyunca 08-B051 numaralı alanda ziyaretçilerini ağırlayacak.