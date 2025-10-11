Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Keaton’un Kaliforniya’daki evinde vefat ettiğini doğruladı. Ölüm nedeniyle ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Sinema dünyası, Oscar ödüllü usta oyuncunun kaybıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Keaton’un yakınları, bu zor dönemde mahremiyet talebinde bulundu.

Broadway’den Hollywood’a uzanan kariyer

1946 yılında Los Angeles’ta Diane Hall adıyla doğan Keaton, dört kardeşin en büyüğüydü. Babası inşaat mühendisi, annesi ise sahne sanatçısı olamayan bir ev hanımıydı. Keaton, annesini her zaman ilham kaynağı olarak gördü.

Lisede tiyatroya ilgi duymaya başlayan Keaton, 1964’te mezun olduktan sonra New York’a taşındı ve sahne hayatına adım attı. Broadway’deki çıkışını Hair müzikaliyle yaptı. Bu dönemde yeme bozukluğu ile mücadele eden Keaton, yıllar sonra bu dönemi “Kimseye fark ettirmemeye çalıştığım gizli bir savaş” sözleriyle anlattı.

The Godfather ile zirveye çıktı

Keaton’ın kariyerindeki dönüm noktası, Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Godfather (1972) oldu. Al Pacino’nun canlandırdığı Michael Corleone’nin eşi Kay Adams rolüyle büyük çıkış yaptı ve serinin sonraki iki filminde de yer aldı.

1977 yapımı Annie Hall filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Keaton, tarzıyla aynı zamanda bir moda ikonu haline geldi.

1980’ler ve sonrası: Sinemada iz bırakmaya devam etti

1980’ler ve 90’larda Reds, Baby Boom ve Father of the Bride filmleriyle başarısını sürdürdü.

Something’s Gotta Give (2003) ile ikinci Oscar adaylığını elde etti.

1996’da The First Wives Club ile geniş kitlelere ulaştı.

2000’li yıllarda The Family Stone, Book Club ve The Young Pope gibi yapımlarda rol aldı.

Yönetmenlik ve kamera arkası çalışmaları

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Keaton, Heaven (1987) ve Hanging Up (2000) filmlerini yönetti. Twin Peaks dizisinde de kamera arkasında görev aldı.

Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde Oscar, BAFTA ve Altın Küre kazanan Diane Keaton, Hollywood’un en saygın isimlerinden biri olarak hafızalarda yaşayacak.