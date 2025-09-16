Berger yaptığı açıklamada, Redford’un “çok sevdiği Utah dağlarındaki evinde, sevdikleri yanında hayata gözlerini yumduğunu” belirterek, ailenin mahremiyet talebine saygı gösterilmesini istedi.

1960’ların sonlarından itibaren beyazperdenin en popüler aktörlerinden biri haline gelen Redford, özellikle Butch Cassidy and the Sundance Kid ve All the President’s Men filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazındı. Karizması, doğal oyunculuğu ve güçlü sahne duruşuyla sinema tarihine adını yazdırdı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yönetmenliğe de adım atan Redford, 1980 yapımı Ordinary People filmiyle “En İyi Yönetmen Oscar”ını kazanarak sinema dünyasında yeni bir başarıya imza attı.

Redford, bağımsız sinemanın en önemli platformlarından biri olan Sundance Film Festivali’nin kurucusu olarak da sektöre büyük katkı sağladı. Sundance, yıllar içinde sayısız genç yönetmene uluslararası alanda kendini gösterme fırsatı sundu.

Robert Redford’un ölümü, yalnızca Hollywood için değil, dünya sineması için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.