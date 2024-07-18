Honda, yeni SH125i modelini Türkiye yollarında satışa sunuyor. 20 Temmuz'da bayilerde yerini alacak olan SH125i, 166 bin 500 TL fiyat etiketiyle scooter tutkunlarının beğenisine sunulacak. Şehir içi kullanım için tasarlanan bu model, çeşitli yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Şehir içi mobilite

Yeni Honda SH125i, şehir içi mobilite ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Start-stop özelliğine sahip motoru ile yakıt ekonomisi sağlıyor. 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri ise kullanıcılarına büyük kolaylık sunuyor.

Rahat ve konforlu sürüş

SH imzalı düz zemin tasarımı ve dik sürüş pozisyonu, şehir içi trafikte kolaylık ve geniş bir görüş açısı sağlıyor. Geniş oturma alanı sayesinde iki kişilik yolculuklar oldukça rahat hale geliyor. Akıllı anahtar, kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için anahtarı sürekli takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yüksek performans ve ekonomik yakıt tüketimi

EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli motoru, 6 bin 500 d/d'de 12 Nm tork ve 8 bin 250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretiyor. Start-stop teknolojisi sayesinde 2,2 lt/100km yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş sunuyor. HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ise ekstra sürüş güvenliği sağlıyor.

Geliştirilmiş güvenlik

Hafif 16 inç alüminyum döküm jantları, farklı zemin koşullarında güvenli yol tutuşu sunarken, 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar dengeli bir sürüş sağlıyor. ABS sistemi standart olarak sunuluyor, bu da modeli güvenli hale getiriyor.