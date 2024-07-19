Türkiye'deki motosiklet pazarının önemli aktörlerinden biri olan Yükseliş Honda, üst düzey yöneticilerin ziyaretiyle onurlandırıldı.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, İzmir’deki Yükseliş Honda yetkili bayisini ziyaret etti. Yamada’ya Motosiklet Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yosuke Kimura ve Motosiklet Satış ve Bayi Geliştirme Direktörü Evren Baykara eşlik etti. Ziyarette, Yükseliş Honda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel ve diğer yöneticilerle bir araya geldiler.

Yükseliş Honda’nın başarısı

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Yükseliş Honda’nın son bir yıldaki performansını övgüyle karşıladı. Yükseliş Honda, satış kapasitesini yıllık 10 bin adede, satış sonrası hizmet kapasitesini ise aylık 3 bin adede çıkarmış durumda. Yamada, şirketin sunduğu yüksek hizmet kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

42 yıllık deneyim ve güven

Yükseliş Honda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, Honda ile 1988 yılından beri süregelen iş birliğinden ve 42 yıllık tecrübelerinden bahsetti. Yüksel, "1982 yılında ticaret hayatına motosiklet satarak başladık. Honda Türkiye’de 1988’den beri hizmet veriyor. O tarihten bu yana bir dünya devi olan Honda markasını İzmir’de adı güvenle eş anılan Yükseliş markasının getirdiği yüksek itibarla temsil ediyoruz" dedi.

Yükseliş Honda’nın geleceği

Yükseliş Honda, deneyimli kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Şirket, satış, servis, yedek parça, rent a bike ve ikinci el satış hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Bu başarılı yapıyı geleceğe taşımayı hedefleyen Yüksel, "Yükseliş Honda Motosiklet olarak 42 yıllık deneyimle hizmet veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yamada ve beraberindeki heyet, Yükseliş Honda showroom ve servis bölümlerinde incelemelerde bulundu. Karşılıklı bilgi alışverişi yapılan görüşmede, sektör beklentileri ve bölge motosiklet pazarı ele alındı.