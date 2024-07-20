Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri, çay alım fiyatlarının özel sektör tarafından 9 liraya düşürülmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Çaylarını ellerinde kalan üreticiler, bu durum karşısında artık çay üretmeyeceklerini duyurdu.

Çay üreticisi Hatice Altınkaya, "Yoldere köyündenim ve böyle bir ıstırap görmedim. Çay 9 liradan alınıyor, biz çalışanlara 7 lira veriyoruz. Arabası, yemesi, içmesi kaç lira olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Yandık, bittik. Bir haftadır bu çileyi çekiyoruz ve artık çayın ipini çekmeyi düşünüyoruz. Ne yapacağımızı siz söyleyin," şeklinde konuştu.

Altınkaya, "Özel sektör saat 08.00'de geliyor, insanlar yataklarından kalkıp çay satmak için gidiyorlar. Üstüne 11 lira veriyorlar, devlet 17 lira ödüyor, özel sektör ise 9 lira veriyor. Hangi fiyatı kabul edeceğiz? İşçilere günde on tane ekmek alıyoruz. Çok şey söylemek istiyorum ama bıktım," dedi.

‘Adalet ve düzen yok’

Yoldereli çay üreticisi, "Özel sektör çay alım fiyatlarını düşürdü ve üreticiler mağdur oldu. Adalet ve düzen yok, insanların psikolojisi bozuldu. Özel sektör peşin fiyatında çayın fiyatını 9 liraya düşürdü, geçinmek mümkün değil. İşçiye zaten 7 lira veriyoruz," dedi.

‘Çayımı gübre yapacağım’

Çay üreticisi Fatma Aksamaz, "On günlük çayımız çuvalın içinde çürüdü. Evimin arkasına götürdüm, gübre yapacağım. Özel sektör çay alımını 9 liraya düşürdü. İşçiye 8 lira, yol parasına 1 ton çayda 100 lira veriyoruz. Bu durumda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerçekten çok yorulduk, kökünü kaldırsınlar," şeklinde konuştu.

Başka bir çay üreticisi, "İşçiye mi verelim, arabaya mı verelim? Yol parası olarak 1 milyon lira verdim. Çayı yerinde bıraksam daha iyi olur," dedi.

‘Devlet bizi özele mecbur bıraktı’

Devletin kapılarını kapattığını belirten bir üretici, "Çay bahçesinde çalışıyoruz ama devlete çayımızı satamıyoruz. Devlete ait olan yer kapalı ve sadece günlük 100 kilo verebiliyoruz. Gerisini de ne yaparsan yap diyor," açıklamasını yaptı. Bir başka üretici ise, "Devlet dün kapalıydı ve özeller de çay almıyor. Bu bilinçli yapılıyor," ifadelerini kullandı.