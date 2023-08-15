Pek çok kişide sağlıklı beslenip spor yaptığım halde istediğim ölçüde kilo veremiyorum gibi şikayetler duyabiliyoruz. Asıl sorun aslında beslenme modelimiz ve yaptığımız spordan ziyade hormonlarımız olabilir. Çok ağır antrenmanlar da yapsanız beslenmenize dikkat de etseniz bazen yeterli ölçüde kilo veremeyip hatta verdiğiniz kiloları fazlasıyla da geri alabilirsiniz. Belki kilo almanıza sebep olan genleriniz veya hormonlarınızdır. Belki de kendinizi yanlış diyetlerle açlık krizlerine sokmak veya spor salonlarında saatlerinizi geçirmek yerine doğru bir tedavi süreciyle kolayca kilo verip hormonlarınızın da olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kilo verme ve sağlıklı beslenme döneminde en çok dikkat edilmesi gereken kısım kilo verirken rakamlara takılı kalmayıp tedaviyi içten başlatmaktır. Kan parametrelerimiz olması gereken düzeyde değilse kilo vermekte bir o kadar zorlayıcı olacaktır.



Leptin, ghrelin, tiroid, kortizol, insülin ve tiroid kişinin kilo alıp vermesini direk etkileyebilen hormonlardır. Diyet yaparken az yemek, vücudumuzdaki yağlardan salgılanan leptin isimli hormonun kanda azalmasına sebep olur. Azalan leptin hormonu ise beyindeki iştah merkezini uyararak iştahı artırır ve gıda alınmasını sağlar. Yeterli ve dengeli beslenmek bu hormonu dengede tutacaktır.



Bir diğer hormon ise yağ depolayan İnsülindir. Altta yatan sebepler nedeniyle fazla salgılanan insülin, reseptörlerin düzgün çalışmasını engeller. Yani fazla insülin, enerji üretimi yerine glikozun kanda depolanmasına neden olur. Bu da metabolizmanızın düzgün çalışmamasına, yavaşlamasına ve vücutta yağ depolanması ile birlikte karın, bacak vs bölgelerde yağ artışına sebebolur. İnsülin direncinin ana nedenlerini sıralayacak olursak:

Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları

Endokrinolojik ve metabolik bozukluklar

Genetik bozukluklar

TİROİDLERE DİKKAT!

Metabolizmayı en çok etkileyen ve genellikle herkesin yakındığı tiroid hormonunu da es geçmemek lazım. Tiroid hormonu vücuttaki en önemli hormonlardan bir tanesidir. Metabolizmanın düzenlenmesinde birinci sırada yer alır. Eğer tiroid, görevini uygun şekilde yerine getirmiyorsa, iştahınız genelde yüksek olur ve kilo alırsınız. Tiroid seviyeniz düşükse, normal seviyede çalışması için tedavi olmanız gerekir. Aksi halde, kontrolsüz bir kilo alımı veya ne yaparsanız yapın kilo verememe süreciyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

PEKİ ÇÖZÜM OLARAK NELER YAPMALIYIZ?

Her zaman ıslarla söylediğimiz gibi en öncelikli olarak yeterli ve dengeli beslenin. Balık yemeyi ihmal etmeyin. Günlük 25 – 30 gram arası posa almaya özen gösterin. Bilinçsiz diyet uygulamalarından kaçının. Kaliteli karbonhidratlar tüketmeye özen gösterin. Paketli gıdalar, beyaz ekmek, şekerli içecekler bu süreci oldukça zorlayacaktır. Sağlıklı yağları tercih edin örneğin badem, ceviz, zeytin, zeytinyağı vb. gibi. Ancak yağların kalori içeriğinin yüksek olduğu unutmayın. Daha fazla nişastasız sebze, meyve ve bakliyat tüketin. Tahılların en az işlenmiş olanlarını tercih edin. Patates ve işlenmiş tahıllardan kaçının. Haftada en az 3 kez 45 dk tempolu yürüyüş ya da spor yapmayı ihmal etmeyin.