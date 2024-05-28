İSTANBUL (AA) - Horoz Lojistik'in halka arzında talep toplama 29-30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Şirketin halka arzında talep toplamaya yarın başlamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık ve QNB Finansinvest Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz katıldı.

Toplantıda, 55 liralık fiyattan talep toplanacağı ve tahsisatın yüzde 75'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'inin de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Taner Horoz, şirketin Türkiye'de en eski milli lojistik şirketi olarak kurulduğunu ve entegre lojistik çözümler ürettiklerini söyledi.

Horoz, tüketicilere kadar olan bütün süreçte gerek yurt içi gerek yurt dışında deniz, kara ve hava yoluyla tüm mal hareketini sağladıklarına vurgu yaparak, bu aradaki depolama hizmetlerini, mağazaların siparişlerini tüketiciye ulaştırma hizmetlerini kapsayacak şekilde tüm süreci yöneten bir şirket olduklarını ifade etti.

Sektöründe oldukça geniş çalışanıyla ve "güven müessesi" olarak hareket eden bir şirket olduklarını dile getiren Horoz, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin çok büyük meblağ tutardaki malları depolarımızda kalıyor, bizlere emanet ediliyor veya iş süreçlerinde bizden önemli destek alıyorlar. Mesela biz bir ürünü mağazaya zamanında yetiştiremezsek raf boş kalıyor ve ürün satılamıyor gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla bizim işimizde güven son derece önemli. Burada da biz borsayı birazcık daha bugüne kadarki sürdürdüğümüz kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak olarak görüyoruz. Saydamlık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik konusunda attığımız adım ve geldiğimiz noktayı halka açılarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

- "Halka arzdan yaklaşık 1 milyar 350 milyon liralık satış bekliyoruz"

Horoz, halka arzdan bekledikleri talebin yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira satış olduğu bilgisini paylaşarak, bunun yüzde 80'lik kısmının sermaye artışı olarak şirkete gireceğini ve şirket aktivitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Horoz, izahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullandıkları üç temel alan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki gerek aydınlatma, mekanizasyon, işte iş makineleri tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapacağız. Bununla birlikte gerek depolarımızdaki elektriği kendimiz üretmiş olacağız. Gerekse de özellikle hepimizin daha çok sıkıntı yaşadığı, şehir içindeki bu karbon emisyonlarından doğan kirliliği azaltmak üzere elektrikli hafif ticari araçlara döneceğiz, şehir içi kullanımında özellikle. Hafif ticari araçlarda, şehir içi kullanımında yapılan mesafelerde şu anda faydalı olabiliyorlar. Bu kullanımı yine santralimizde ürettiğimiz elektrikle de kendi araçlarımızda kullanarak değerlendireceğiz."

Diğer taraftan e-ticaret ve depoculuk yatırımlarının devam ettiğini anlatan Horoz, "E-ticarete dönük otomasyonlu depolar oluyor çok hızlı çalışan, robotik otomasyonlu. Biz bunlardan yapmaya başladık. Ülkenin en hızlı, en full otomasyonlu çalışan deposunu yaptık. Bunu devam ettiriyoruz. Bir kısmını da işletme sermayemizi artırarak daha fazla müşteriye hizmet verecek sermaye yapısını oluşturacağız." diye konuştu.

- "En önemli hedefimiz, Türk ihracatçısına gereken lojistik hizmeti en iyi ve en uygun maliyetle sunmak"

Taner Horoz, gelecek dönemde en önemli hedeflerinin ülkenin ekonomik politikasının paralelinde Türk ihracatçısına gereken lojistik hizmeti en iyi şekilde ve en uygun maliyetle sunmak olduğunu aktardı.

Horoz, "Bu bağlamda şu anda yurt içinde çok geniş kapsamıyla Türkiye'nin her yerinde yaptığımız gerek normal konvansiyonel depolama ve buradan son etap taşımaların, yani tüketicilere veya perakende noktasına yapılan dağıtımların, bu kanalların ilk başta Avrupa'da olmak üzere geliştirilmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu anlamda çok yakın zamanda Almanya ve İtalya'da depolarını açtıklarına değinen Horoz, "İhracatçılarımıza hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıl sonuna kadar 4 ülkeyi daha da dahil edeceğiz. İlk etapta Avrupa'yı kapsayacak şekilde çalışacağız ama bir taraftan da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekse de Orta Doğu, Körfez ülkelerinde de çalışmalarımızı sürdürmeye başladık." dedi.



Horoz, Türkiye'de eksikliğini gördükleri ama lojistik hizmetinin oluşturulduğu takdirde hızla büyüyeceğine inandıkları ikinci el ticaretinin altını çizerek, bugüne kadar daha ziyade büyük şirketlerden tüketiciye verdikleri hizmeti artık tüketiciden tüketiciye kadar da daha mikro boyuta indirmek istediklerini belirtti.

Küreselleşmeyle üreticiyle tüketici arasındaki mesafelerin ve aracıların yavaş yavaş ortadan kalktığına dikkati çeken Horoz, ana konsantrasyonlarının dünyanın neresinde olursa olsun üretici veya ihracatçıyı tüketiciyle doğrudan buluşturabilmek olduğunu sözlerine ekledi.