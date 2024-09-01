İzmir, Ege ve Türkiye hak ettiği değerde kanalına kavuşuyor. Artık Ege TV İzmir’den Türkiye’nin sesi olacak. Deneyimli kadrosu, güçlü ekibiyle Türkiye’ye haberde gerçeğin, programlarda ise keyfin adresi olacak.

Hayat uzun bir yolculuk ve bazen bu yolculukta yeni yollar yeni buluşmalar bizi bekliyor. 1993 yılında henüz Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken başladığım televizyon haberciliğinde geçen yıllar çok şeyi değiştirdi. Dijital hayat, teknolojik gelişmeler bir tuşla dünyanın dört bir yanından canlı yayın imkanını sağladı. Ama değişmeyen bir şey vardı o da “Gazetecilik ruhu”. O içinize bir kere işledi mi ondan vazgeçmek mümkün olmuyor. Elbette bu süreçte yıllarca çok değerli gazeteci ve televizyoncularla çalışarak mesleğin hem tüm güzelliklerini hem de zorluklarını yaşadık. Ama televizyon sevdasından vazgeçmedik. Zaman zaman yıldık, ama işimizi gerçekliği ile yapmaya devam ettik. Ve şimdi yepyeni bir kanal Ege’nin sesi olacak. Ege TV hem sıcak haberlerde olay yerinden canlı bağlantıları ile Ege’nin sesi olacak hem de Ege coğrafyasının tüm güzelliklerini ekranlara taşıyacak.

İzmir ve Ege sevdalısı bir gazeteci ve televizyoncu olarak dijital çağın yeni yayıncılık anlayışında kendimizi de yeniledik. Ege TV Genel Yayın Yönetmeni olarak şu müjdeyi vermekten gurur duyuyorum. Ege TV bugüne kadar görülmemiş şıklıkta stüdyoları, günümüz teknolojisine uyumlu, son gelişmeleri takip edip yayıncılığımıza anında uyarlayan genç ama donanımlı ekibimizle, güçlü editör ve programcı kadromuzla Ege’nin tüm renklerini sizlere taşımaya çalışacağız.

Güzel Ege’mizde olup bitenleri çarpıcı haberler, özel röportajlar, etkili programlarla size aktarmaya çalışacağız. 25 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik ve televizyonculuk hayatımın yeni bir heyecanı var artık. Ege TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini ekip arkadaşlarımla beraber teslim alır almaz büyük bir heyecan ve özveri ile kolları sıvadık. Ege’yiz biz dedik… Ege’den haberler, yaşam hikayeleri, röportajlar ve canlı yayınlarımızla Ege’nin gündemini sizlere saat saat aktarmak için çalışmalarımızı başlattık.

Dopdolu içeriğimizde en güçlü yanımız elbette haberciliğimiz olacak. Yalnızca özel haber ve yorumlarla değil, Ege TV’de İzmir başta olmak üzere Ege’nin cennet illerinde hayata dair tüm gündemden haberiniz olacak. Tarihten modaya, seyahatten çevre sorunları ve hayvan haklarına kadar çeşitli başlıklarda haberler Ege TV’de yer alacak. Ege’nin hem dingin hem dinamik ruhunu taşıyan tüm Ege sevdalıları Ege TV’de buluşacak. Bizler burada gazetecilik mesleğimizi doğru, dürüst ve hakkıyla yapmaya çalışacağız. Bize bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki Ege’liyiz…