İstanbul’un en lüks otellerinden Hotel Les Ottomans’ın satışı sonrası açılan “ihalenin feshi” davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi, satışı geçerli sayarak davayı reddetti ve davacı Unit Investments N.V.’yi tazminata mahkum etti.

Dava reddedildi, tazminata hükmedildi

İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2025/307 E. sayılı dosyanın ilk duruşmasında, otelin eski sahibi Ünal Aysal’ın şirketi olan Hollanda menşeli Unit Investments N.V.’nin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, “ihalenin feshi” talebini reddetti. Ayrıca haksız yere dava açıldığı gerekçesiyle Unit Investments N.V.’ye ihale bedelinin %5’i oranında tazminat cezası verildi.

3,2 milyar TL’ye satıldı

Hotel Les Ottomans, 30 Haziran 2025’te gerçekleştirilen icra ihalesinde 3 milyar 200 milyon TL bedelle BLG Varlık Yönetim A.Ş. tarafından satın alınmıştı. İhale bedeli, başlangıç değerinin yaklaşık 4,5 katına ulaşmış ve bu rakam sektörde dikkat çekmişti.

Ünal Aysal’ın iddiaları karşılık bulmadı

Satış öncesinde otelin gerçek değerinin çok altında el değiştirdiğini ileri süren Ünal Aysal, mahkeme kararıyla iddialarının hukuki zeminde karşılık bulmadığını gördü. Böylece Hotel Les Ottomans’ın satışı resmen geçerliliğini korumuş oldu.

BLG Varlık Yönetim’den açıklama

BLG Varlık Yönetim A.Ş. ihale sonrası yaptığı açıklamada, “Borçlunun haksız iddialarına rağmen süreç başarıyla tamamlanmış, şirketimiz ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyünü etkin şekilde yönetmeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.