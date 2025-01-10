AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve 15 sanık yönünden Yargıtay'ın bozduğu davanın görülmesine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Saat 11.30'da başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tahliyesini talep etti

Sanık Muharrem Demirkale, “Mütalaaya itiraz ediyorum. Bu cinayetle zerre kadar ilgim yok" derken sanık Yavuz Karakaya ise "Cinayet faili Ogün Samast, olay günü beyaz bir araç olduğunu söyledi. Bu olayla çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Veysel Şahin, "Ben bu suçların hiçbirini işlemedim. Bu yargılamada bütün deliller de cinayetler de tasarlayarak adam öldürmek veya Anayasa’ya aykırılıkla ilgili hiçbir delil yoktur. Ben Ogün Samast’ı ve diğerlerini tanımıyorum. Bu şahısları burada mahkeme huzurunda gördüm; hiçbiriyle hiçbir bağlantım yoktur. Ben görevimi yerine getirdim. Beş sene yedi aydır tutukluyum. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Daha önce tahliye oldum, kaçma riskim de yok. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mütalaadan

Mütalaada, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Bekir Yokuş hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl altı aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Muharrem Demirkale hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Sanık Yavuz Karakaya hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl altı aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, 'Anayasa'yı ihlal' suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklardan Hasan Durmuşoğlu’nun dinlenememesi sebebiyle duruşmayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi.