İstanbul'da görülen Hrant Dink davasında, tutuklu sanıkların duruşmaları devam ederken, mahkeme yeni bir kararla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma kararları

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hrant Dink davasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya’nın esasa karşı savunmalarının alınmasına, Ali Öz'ün ev hapsinin devamına ama 3 gün izin verilmesine karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Mütala ve iddialar

Önceki duruşmalarda savcı, sanıkların çoğu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak tasarlayarak kasten öldürme suçu ve Anayasa'yı ihlal suçuyla ilgili olarak sanıklar hakkında ciddi cezalar talep edilmişti. Ancak bazı sanıklar için beraat istenmişti.

Sanıkların durumu

Davanın en son duruşmasında, sanıkların avukatları savunmalarını sunmuş, mahkeme süreci değerlendirerek kararını vermişti. Son kararla birlikte duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesiyle birlikte, dava sürecindeki gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

Toplumsal etki

Hrant Dink davası, Türkiye'nin toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllardır adalet arayışı devam eden bir dava olarak biliniyor. Mahkeme kararları ve süreçteki gelişmeler, kamuoyunun yakından izlediği konular arasında yer alıyor.