Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinde kritik bir karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ogün Samast'ın, FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada Samast ve altı kişi için zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmetti.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla yargılanıyordu. Dava, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek gibi isimlerin de sanık olduğu dosyayla birleştirildi. Mahkeme sürecinde Samast ve diğer sanıklar, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

"Eylem yapılacağı bilgisi vardı"

Tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, Trabzon Emniyeti'nden İstanbul'a gönderilen bir istihbarat raporunun Dink'in hedefte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu savundu. Yılmazer, “Savcı, Ogün Samast'ın çarpıtılmış ifadesiyle bizi suçlu gösterdi. Savcı Gökalp Kökçü kasıtlı şekilde aleyhime delil oluşturdu. Trabzon Emniyet’ten İstanbul’a gönderilen Şubat 2006 tarihli istihbarat raporunda Dink’e yönelik ses getirici eylem yapılacağı bilgisi vardı. İstihbarat jargonunda ses getirici eylem öyle sıradan bir eylem değildir” dedi.

Ramazan Akyürek ise suçlamaları reddederek, “Allahtan korkuyorsanız ona göre karar verin” ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Erhan Tuncel, “Hâlen varlığı devam eden yapı tarafından içeride tutuluyorum. Dosyanın aslı yalandır. Allah hesabını soracak" diye konuştu.

Zeynel Abidin Yavuz, "Takdir mahkemenin" derken, Tuncay Uzundal, suçlamayı kabul etmediğini, Yasin Hayal ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Akyürek ve Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet

Adem Sağlam ile Ersin Yolcu, beraatlerine karar verilmesini isterken, Ogün Samast, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Ogün Samast ve altı sanık için "Silahlı suç örgütü adına suç işleme" suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğradığına karar verdi.

Ancak Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanık Adem Sağlam ise "Örgüte üye olmak" suçundan altı yıl 10 ay hapis cezası aldı. Firari sanıkların dosyaları ayrıldı.