HSBC tarafından yayımlanan bir raporda, Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TL için pozitif etkiler yarattığı ifade edildi. Stratejistler Myrat Toprak ve Charlotte Ong, enflasyondaki yavaşlamanın TL'nin çekiciliğini artırdığını belirtti.

Enflasyon verileri ve TL'nin güçlenmesi

HSBC, Haziran ayı enflasyon verilerinin TL açısından olumlu olduğunu belirtti. Stratejistler, enflasyondaki yavaşlamanın para politikası ve kredibilite açısından pozitif bir gelişme olduğunu vurguladı.

Enflasyon beklentileri ve reel faizler

TCMB anketinde yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 43,5 olduğu hatırlatıldı. Enflasyon beklentilerinde olası aşağı yönlü revizyonların, ileriye dönük reel faizlerin yükselmesine ve TL'nin cazibesinin artmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Türk Lirası’nın geleceği

Haziran ayında görülen ılımlı enflasyon artışının, ilerleyen aylarda da sürmesi durumunda reel faiz dinamiklerinin iyileşmeye devam edeceği ifade edildi. Yılın ikinci yarısında politika yapıcıların Dolar/TL kurunun stabil kalmasını isteyeceği, ancak TL'nin reel anlamda daha ılımlı bir şekilde değerlenebileceği öngörüldü.

HSBC raporunun sonuç kısmında, Haziran ayında olduğu gibi aylık enflasyondaki ılımlı artışların devam etmesi durumunda TL'nin cazibesinin daha da artacağı ve reel faiz dinamiklerinin iyileşeceği vurgulandı.