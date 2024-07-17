HSBC Grup, 2 Eylül 2024'ten itibaren Georges Elhedery'nin Üst Yönetici (CEO) olarak atanacağını açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır HSBC Grup bünyesinde görev yapan ve son olarak Grup Finans Direktörü pozisyonunda bulunan Elhedery, mevcut CEO Noel Quinn’in yerini alacak.

Georges Elhedery’nin atanması

HSBC Grup’un açıklamasına göre, Georges Elhedery, yaklaşık 20 yıllık deneyimi ve son olarak Grup Finans Direktörü pozisyonunda gösterdiği başarılı performans ile CEO görevine getirildi. HSBC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, Elhedery’nin göreve gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Elhedery, bankaya, müşterilerimize ve çalışanlarımıza tutkuyla değer veren olağanüstü bir lider ve bankacı. Değişime liderlik etme, büyümeyi sağlama, sadeleşme, maliyetleri kontrol altına alma ve uygulamaya güçlü bir şekilde odaklanma konusunda geçmişe dayanan bir sicile sahip.” ifadelerini kullandı.

Mevcut CEO Noel Quinn’in ayrılışı

HSBC Grup’un mevcut CEO’su Noel Quinn, 2 Eylül itibarıyla görevini ve Yönetim Kurulu İcra Direktörlüğünü bırakacak. Quinn, nisanda yaptığı açıklamada, özel ve iş hayatı arasında daha iyi bir denge kurmak amacıyla 5 yıldır sürdürdüğü CEO görevinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Liderlik değişiminin önemi

Elhedery’nin CEO olarak atanması, HSBC Grup’un stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Elhedery’nin değişime liderlik etme, büyümeyi sağlama, sadeleşme ve maliyetleri kontrol altına alma konusundaki tecrübesi, bankanın gelecekteki başarılarına katkı sağlayacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker’in görüşleri

HSBC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker, Elhedery’nin atanmasının HSBC Grup için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tucker, “Elhedery’nin liderliği altında, HSBC’nin küresel büyüme hedeflerine ulaşacağına ve müşteri memnuniyetini artıracağına inanıyoruz” dedi.

Georges Elhedery’nin kariyer geçmişi

Georges Elhedery, HSBC Grup bünyesinde yaklaşık 20 yıldır çeşitli görevlerde bulunmuştur. Son olarak Grup Finans Direktörü olarak görev yapmış ve bu pozisyonda bankanın finansal stratejilerini başarılı bir şekilde yönetmiştir. Elhedery, bu süre zarfında gösterdiği performans ve liderlik vasıfları ile CEO pozisyonuna getirilmiştir.