HSBC, Türk telekomünikasyon devleri Turkcell ve Türk Telekom’un hiperenflasyonist ters rüzgarlara rağmen sağlam bir reel büyüme sergilediğini gözlemledi. Bu doğrultuda, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yukarı yönde revize etti. HSBC, Turkcell için "Al" tavsiyesini korurken, Türk Telekom için "Tut" tavsiyesini sürdürdü.

HSBC'nin analizi ve hedef fiyat artışları

HSBC, Türk telekomünikasyon şirketlerinin enflasyonist baskılara rağmen sağlıklı bir büyüme trendi yakaladığını belirtti. Cnbc-e'de yer alan habere göre, HSBC yayımladığı raporda şu ifadelere yer verdi: "Turkcell ve Türk Telekom, reel büyümenin temel itici gücü olan güçlü fiyatlandırma gücüne sahip olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüş ve TL'deki istikrarın marjlar ve döviz hedge maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyoruz.”

HSBC, bu değerlendirmeler ışığında Turkcell için hedef fiyatını 100 TL'den 135 TL'ye, Türk Telekom için ise 33 TL'den 50 TL'ye yükseltti.

HSBC, Turkcell için "Al" tavsiyesini koruyarak, şirketin güçlü fiyatlandırma gücü ve ekonomik koşullardaki iyileşme potansiyeline dikkat çekti. Analistler, Turkcell’in mobil ve sabit hat hizmetlerinde fiyat artırma kabiliyetinin devam edeceğini belirterek, şirketin güçlü kazanç ivmesi ve cazip değerlemesi ile öne çıktığını vurguladı.

Öte yandan, Türk Telekom için "Tut" tavsiyesi sürdürüldü. HSBC, Türk Telekom'un nispeten daha zayıf marj profili, temettü yokluğu ve sabit imtiyaz yenilemesi gibi faktörlerin yanı sıra fiber genişleme planları ve yaklaşan 5G ihalesi nedeniyle kaldıraç üzerindeki olası baskılar ve daha yüksek döviz borcu nedeniyle daha riskli bir oyun haline geldiğini belirtti.