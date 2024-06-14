Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararname ile toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Dikkat çeken atamalardan biri de Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görevden alınan Başsavcı Vekili Durdu Özer'in bir alt makama atanması oldu.

2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi Detayları

HSK tarafından yayımlanan kararname kapsamında, 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargıda olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Bu büyük çaplı atama, yargı sisteminde önemli değişikliklere neden oldu.

Görevden Alınan Başsavcı Vekili Durdu Özer

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmadan alınan Başsavcı Vekili Durdu Özer'in ataması dikkat çekti. Özer, bir alt makama, bölge mahkemesine atandı. Bu atama, yargı camiasında ve kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, HSK'nın adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Tunç, yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar dileyerek, kararnameyi yargı camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve Kurbanlıklar için ''kist hidatik'' uyarısı