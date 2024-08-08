Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli yargıda müstemir yetki kararnamesini duyurdu. Buna göre Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf) ile birinci ve ikinci bölgede görevli toplam 3 bin 848 hakimin yetkilerinin belirlendiği kararname ile 574’ü hukuk mahkemesi olmak üzere 968 yeni mahkeme kuruldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini bildirdi. Bu kapsamda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldığını, yeni mahkemelerin kurulmasına da karar verildiği belirten Tunç, “574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HSK, hakimlerin görev yapacakları mahkemelerin belirlendiği müstemir yetki kararnamesine göre Ankara’da 75 olan asliye ceza mahkemesi sayısı 88’e, İstanbul’da ise 60’tan 74’e çıktı.

İstanbul’da asliye ceza mahkemeleri sayısı 60’tan 74’e, 46 olan asliye hukuk mahkemesi sayısı 49’a, 17 olan aile mahkemesi sayısı 20’ye, 36 olan iş mahkemesi sayısı 47’ye, 25 olan sulh hukuk mahkemesi sayısı ise 35’e çıkarıldı.

Ankara’da 75 olan asliye ceza mahkemesi sayısı 88’e, 16 olan icra mahkemesi sayısı 23’e, 68 olan iş mahkemesi sayısı 86’ya, 20 olan sulh hukuk mahkemesi sayısı ise 30’a yükseltildi.

Ankara’da da Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davalarına bakan 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ekim tarihine kadar tevziye kapatıldı.

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın Türkiye’deki ayağını yönettiği iddiasıyla yargılanan Abdullah Alp Üstün ve diğer sanıkların tahliyesine karar verdikten sonra açığa alınan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ise yeni heyet görevlendirdi.