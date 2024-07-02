Yüzde 88 talep karşılama oranı

HSK Yaz Kararnamesi’nde taleplerin karşılama oranı yüzde 88 olarak gerçekleşmişti. Ancak, kararnamenin ardından 400 hakim ve savcı atamalara itirazda bulundu. Bu itirazlar, HSK 1. Dairesi tarafından titizlikle incelendi.

Değerlendirme toplantısı tamamlandı

HSK 1. Dairesi, itirazları değerlendirmek için toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından, yapılan itirazların sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi. Bu durum, adalet camiasında merakla bekleniyor.