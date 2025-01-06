Bakanlıktan yeni gıda denetim raporu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünlerin listesini güncelledi. Denetimler sonucunda dört yeni skandal ürün ortaya çıktı. Listede yer alan bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlerin sayısı 180’e ulaştı.

Skandal ürünler ve firmalar açıklandı

Denetimlerde tespit edilen bazı ürünler şunlar:

Antalya’da bir firma: Kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı et bulundu.

Sivas’ta bir süt ürünü markası: Peynirde natamisin (koruyucu madde) tespit edildi.

İstanbul’daki Bolld Extra marka çikolata: İçinde ilaç etken maddesi bulundu.

Hangi gıdalara dikkat etmeliyiz?

Kıyma ve köfteler: İçerik ve menşei sorgulanmalı.

Peynir ve süt ürünleri: Güvenilir markalar tercih edilmeli.

Tatlı ve çikolatalar: Etiket bilgileri dikkatle incelenmeli.

Bakanlık ne diyor?

Bakanlık, tüketicileri uyararak şüpheli ürünlerin ilgili birimlere bildirilmesini istedi. Denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Siz bu skandal ürünlerden hangilerini tüketmiş olabilirsiniz? Sağlığınızı riske atmamak için güncellemeleri takip edin!

