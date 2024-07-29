Gelişen teknolojiyle birlikte internet üzerinden yapılan yemek siparişleri artarken, dolandırıcılar da bu durumu fırsata çeviriyor. Uzmanlar, verilmemiş bir sipariş üzerine gelen linklere tıklanmaması ve istenen kodların paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Yemek uygulamaları aracılığıyla insanları kandırmak isteyen dolandırıcılar, "Yanlışlık oldu, size bir kod gönderdik, bu kodu bize söyleyin siparişi iptal edelim" gibi ifadelerle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Bu kod sayesinde, dolandırıcılar vatandaşların telefonlarına erişim sağlayarak çeşitli uygulamalardan bilgilerini çalabiliyor.

"Kimse sizin adınıza yemek siparişi vermez"

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, İHA muhabirine verdiği röportajda, dolandırıcıların yeni yöntemlerini anlattı. Akman, "Dolandırıcılar, vatandaşları arayarak adreslerine yemek siparişi edildiğini, bu siparişin iptali için bir kod gönderildiğini ve bu kodun kendilerine iletilmesini talep ediyorlar. Vatandaşlar, bu mesajlara inanarak dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Bizim yapmamız gereken, kendimiz bir yemek siparişi verip vermediğimizi bilmek ve buna göre hareket etmektir. Kimse sizin adınıza yemek siparişi vermez" şeklinde konuştu.

"İnternet sitelerinin yönlendirdiği linklere tıklamayın"

Dolandırıcıların numaralarından gelen aramalara ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Akman, "Bu tür durumlarla karşılaştığınızda ilk olarak gerçekten bir sipariş verip vermediğinizi kontrol edin. Eğer bir sipariş vermediyseniz, bu mesajlar kesinlikle dolandırıcılar tarafından gönderilmiştir. Bu nedenle, internet sitelerinin yönlendirdiği herhangi bir adrese tıklamayın. Aksi takdirde, bilgileriniz ifşa olabilir ve kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalabilirsiniz" dedi.