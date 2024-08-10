İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) ölümüyle ilgili gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A. (37), eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A., adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Şenol A.'nın, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şenol A.'nın "Çok seviyordum. Teknede bir süredir birlikte yaşıyorduk. Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Tokat atınca yere düştü. Başını yere vurdu. Öldüğünü görünce buzdolabına koydum" dediği öğrenildi.

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Ağustos akşamı; Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda yapılan rutin denetimde özel eğitimli narkotik köpeği Zeytin'in tekneye tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kamara kısmındaki buzdolabında kadın cesedi bulundu.

Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi. Siyah poşetteki cesedin üzerine boya dökülmüş olduğu bildirildi. Boyanın cesedin kokmaması için dökülmüş olabileceği değerlendirildi. Teknedeki aramada ayrıca, uyuşturucu madde metamfetamin kırıntıları ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir düzenek bulundu.

Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk belirlemeye göre, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin başının arkasında ve boynunda yara izi olduğu belirlendi. Başındaki izin düşme ya da sert bir cisimle vurulması sonucu mu oluştuğu henüz belirlenemezken, boynundaki yara izinin ise boğulması sırasında oluştuğu üzerinde durulduğu bildirildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Cinayet Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili görgüsü, bilgisi olabilecek 20'ye yakın bilgi sahibi ifadesi aldı, 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi.

Önce inkâr, sonra kabul

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A.'nın ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerden Şenol A.'nın ifadesinde Esgin ile sevgili olduklarını kabul edip, "Onu çok seviyordum. Nasıl kıyarım ona? Ben öldürmedim" derken, eşi Belgin A.'nın da bu ilişkiden haberi olduğunu ancak kendisinin tekneye hiç gitmediğini söylediği öğrenildi.

Ancak cinayet büro dedektifleri, sorgu sırasında Şenol A.'nın her şeyi itiraf etmesini sağladı. Şenol A.'nın cinayeti kabul edip, "Çok seviyordum. Teknede bir süredir birlikte yaşıyorduk. Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Tokat atınca yere düştü. Başını yere vurdu. Öldüğünü görünce buzdolabına koydum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A. tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.