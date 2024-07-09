İSTANBUL (AA) - Huawei, 16. Kullanıcı Grubu Toplantısı'nı, "Dinleme, İş Birliği Yapma, İyileştirme ve Geliştirme" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, 16. Kullanıcı Grubu Toplantısında, geçen yılın önemli sorunlarının düzeltilmesinde elde edilen başarılarını farklı ülkelerden gelen 400'den fazla mobil operatör yöneticisi ve sektör temsilcisiyle paylaştı.

Toplantıda, Huawei'nin sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik stratejik planları da katılımcılara anlatıldı. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve Zain gibi mobil operatörler de toplantıda örnek uygulamalarını paylaştı.

Toplantının açılış konuşmalarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Hizmet Birimi Başkanı Li Peng yaptı.

Açıklamada açılış töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Hizmet Birimi Başkanı Li Peng, son 15 yıldır düzenlenen Huawei Kullanıcı Grubu toplantıları sayesinde iyileştirilmesi gereken 80'den fazla alan belirlediklerini belirterek müşterileriyle birlikte ağ kalitesi ve kullanıcı deneyiminde önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktardı.

Peng, "Geçen yıl düzenlenen konferansta tartışılan en acil konular arasında 4G ve 5G kullanıcı deneyimi, 5G hizmet deneyiminin artırılması, FTTR planlama, inşaat, doğrulama ve bakım yetenekleri ile IPv6+ O&M yer aldı. Huawei, geçen yıl boyunca müşterileriyle birlikte bu alanlardaki başarıyı artırmak için çalıştı ve önemli sonuçlar elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstri gelişimi için 2024'ün bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Peng, endüstrinin gelecek 10 yılda 5.5G ile yapay zekayı birleştirerek heyecan verici bir büyüme gerçekleştireceğini anlattı.

Peng, "Yeni fırsatları yakalamak ve ilerlemek için taşıyıcıların farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimi sunmaları gerekir. Yeni bir deneyim ancak daha güçlü ve akıllı güvence yetenekleriyle sağlanabilir. Yüksek kaliteli ağlar, kullanıcı deneyimini garanti altına almanın temel taşıdır. Huawei, müşterilerine en iyi deneyimi sunan yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sağlamakta kararlı." ifadelerini kullandı.

- "5.5G ve yapay zeka endüstriler için yeni fırsatlar yaratacak"

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve ICT Ürünler ve Çözümler Başkanı Yang Chaobin de 5.5G'nin operatörlere servislerinin geliştirilmesinde yardımcı olacak çok daha güçlü bir bağlantı desteği sunduğunu kaydetti.

Pasif IoT ve yerel zeka gibi yeni yeteneklerin desteklenmesiyle operatörlerin hizmet sınırlarının genişleyeceğine işaret eden Chaobin, "5.5G ve yapay zeka, yenilikleri teşvik edecek ve endüstriler için yeni fırsatlar yaratacaktır. Huawei, 5.5G, F5.5G ve Net5.5G ürün ve çözümlerinde yenilik yapmaya ve hizmetler ile uygulama senaryolarını çeşitlendirmeye devam etmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu

Huawei Taşıyıcı İşletme Birimi Başkanı James Chen ise Huawei'in ISO 9000 tabanlı kapsamlı bir kalite yönetim sistemi üzerinde çalıştığını ve müşteri gereksinimlerine odaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, iş süreçlerine kalite gereksinimlerini dahil etmek, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetlerle müşteri güvenini kazanmaktır. Huawei, akıllı gelecekte, asli amacına sadık kalacak ve kaliteyi öncelikli olarak ele alacaktır. Huawei, ortak hedefler ve zeka temelli olarak müşteri gereksinimlerini rehber olarak alacak ve kalite yönetimine son teknolojileri uygulayacaktır. Müşterilerinin başarılı olmasına ve kaliteyle daha iyi bir gelecek yaratmasına yardımcı olmaya devam edecektir."