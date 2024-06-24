İSTANBUL (AA) - Huawei Cloud ile işbirliği yapan DeFacto, küresel operasyon verimliliğini ve müşteri deneyimini artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Cloud ile işbirliğine giden DeFacto, dijital dönüşümde önemli bir adım attı. İşbirliği sayesinde, DeFacto'nun operasyonel verimliliği artarken, müşteri deneyimi de üst seviyeye taşındı.

İşbirliği sayesinde, sistem yanıt süreleri hızlanırken, ilk bayt hızları iki kattan fazla artarak sayfaların daha hızlı yüklenmesi sağlandı. Yoğun trafikli promosyon dönemlerinde sayfa yükleme sürelerindeki iyileşme de müşteri memnuniyetini artıran bir diğer etken oldu.

Fiziksel sunucu ihtiyaçlarının azalması, operasyonları kolaylaştırarak önemli bir maliyet tasarrufu sağladı ve trafik zirvelerinin yönetiminde otomatik ölçeklendirme özellikleri kullanıldı.

Bu geçiş, DeFacto'nun uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini destekleyerek, hızlı dağıtım yeteneklerini teşvik etti.

- "Huawei Cloud tüm sektörlerde, en iyi dijital dönüşüm deneyimlerini sunmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Onur Karahayıt, Huawei Cloud'un gelişmiş teknolojileri ve bulut çözümleri sayesinde, sadece operasyonel verimliliği optimize etmekle sınırlı kalmayıp dünya çapındaki müşterileri için alışveriş deneyiminin uçtan uca geliştirilmesiyle dijital dönüşümü hızlandırdıklarını kaydetti.

Karahayıt, "Bu ortaklık, işletmelerin dijital dünyada gelişmesini sağlayan yenilikçi, güvenilir ve ölçeklenebilir bulut hizmetleri sağlama konusundaki kararlılığımızın da bir kanıtıdır. DeFacto büyümeye ve yeni pazarlara ulaşmaya devam ederken, Huawei Cloud da perakende başta olmak üzere tüm sektörlerde, en iyi dijital dönüşüm deneyimlerini sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

DeFacto Üst Yöneticisi (CIO) Abdurrahman Kılınç da Huawei Cloud ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, 2023'te başlattıkları dijital dönüşüm stratejisi kapsamında büyük bir adım olduğunu aktardı.

Kılınç, "Huawei Cloud'un ölçeklenebilir altyapısı ve yenilikçi bulut çözümleriyle yoğun çevrim içi alışveriş dönemlerinde bile anlık trafik dalgalanmalarını sorunsuz bir şekilde yöneterek üst düzey bir performans sergiledik. DeFacto, küresel olarak ayak izini genişletmeye devam ederken, Huawei Cloud'un desteği bizim için oldukça değerli." ifadelerini kullandı.