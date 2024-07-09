İSTANBUL (AA) - Huawei, zoom fotoğrafçılığında ön plana çıkan "ultra ışık alan makro telefoto kamera" özelliği taşıyan yeni Pura 70 serisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin kendi geliştirdiği ultra ışık alan makro telefoto kamerayı piyasaya sunmasıyla, kullanıcılar akıllı telefon kamerası kullanarak üst düzey zoom fotoğrafçılığının tadına varabiliyor.

Huawei Pura 70 Pro ve Huawei Pura 70 Ultra, yakın ve uzakta ekstra net görüntüler üreten uzun mesafeli sürgülü zoom ile donatılmış ultra ışık alan makro telefoto kamerayı destekliyor. Telefoto görüntü kalitesi ise yüksek düzeyde ışık alımını sağlayarak daha iyi hale getiren F2.1'lik periskop telefoto diyafram açıklığına sahip. Bu sayede, kullanıcılar her odak uzaklığında full HD fotoğrafçılığın keyfini çıkarabiliyor.

- 200x zoom aralığı bulunuyor

Huawei Pura 70 Ultra'daki ultra ışık alan makro telefoto kamera, 200x zoom aralığı (0,5x~100x Zoom) bulunuyor. Telefoto kamera işlevi, şehrin hareketli aktivitelerini yakınlaştırmaya olanak tanıdığından, bu özellik seyahatlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Kullanıcılar şehre tepeden bakarken otoyolların modern mimarisini ve sokakların altyapılarını yakınlaştırabiliyor.

Telefon, 25 megapiksel yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf oluşturmak için farklı odak uzunluklarındaki ve çözünürlüklerdeki görüntü bilgilerini birbiriyle birleştirmek için yüksek görüntü kalitesi motoru kullanan yeni bir "Görüntüleri Geliştirme" modu sunuyor ve yakın veya uzak görüntü tanımını geliştirmek için ayrıntıları birleştiriyor.

- DXOMARK tarafından değerlendirildi

Modelin ultra ışık alan makro telefoto kamerası, telefonların, lens ve kameraların başarı kabiliyetlerini ölçen DXOMARK tarafından 164 puanla değerlendirildi.

Kameradaki ultra ışık alan makro telefoto özelliği sayesinde kullanıcılar, 5 santimetreye kadar yakın görüntüleri keskin bir netlikle fotoğraflayabiliyor. Kamera, mikroskobik ayrıntıların büyük bir netlikte fotoğraflanmasını sağlayan "35x Zoom Süper Makro" özelliği ile güçlendiriliyor. Makro kamera, bir taç yaprağından sarkan karıncanın ince hatlarını ya da metal bir sütun üzerindeki pasın damarlı dokusunu da gösterebiliyor.

Huawei Pura 70 Pro ve Ultra'nın kamerası, uzak mesafelerden yüksek hızlı nesneleri fotoğraflamaya olanak tanıyan son özelliği "Ultra Hızlı Anlık Görüntü"yü destekliyor. Bu özellik, hareketli nesnelerin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için bölgesel hareket geri yüklemesini kullanan "XD Motion Engine" ile mümkün hale geliyor.

Huawei Pura 70 modeli 38 bin 999 TL, Pura 70 Pro modeli 47 bin 999 TL, Pura 70 Ultra modeli ise 67 bin 999 TL fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.