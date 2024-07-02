İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in Shenzhen ve Dongguan kentlerini ziyaret ederek Huawei kampüsleri ve teknoloji merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen resmi temaslarda, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz yer aldı.

Heyet, Çin'in teknoloji üssü olarak bilinen Shenzhen'deki Huawei Genel Merkezini ziyaret ederek, şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Huawei'in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji ve dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

- Türkiye'deki yeşil enerji stratejilerine destek

Açıklamada, ziyaretteki görüşlerine yer verilen Huawei Global Başkan Yardımcısı Mark Xue Man, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığıyla stratejik coğrafi konumunun ülkeyi üretim, lojistik ve ticaretin küresel merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm stratejilerinin önemine değinen Man, Türkiye'nin bu alanlarda önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Man ayrıca, Huawei'in Türkiye'deki bilişim yeteneklerinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynadığını, 28 üniversiteyle işbirliği yaparak, yıllık 1500'den fazla bilişim uzmanı yetiştirdiğini de ifade etti.

Huawei'in Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerini desteklemeye devam edeceğini belirten Man, şirketin iki ülke arasında teknolojik bir köprü olmayı hedeflediğini kaydetti.



Man, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerinin, Huawei'in 30 yıl boyunca biriktirdiği yeteneklerle örtüştüğünü ve bu alanlarda Türkiye ile işbirliğine devam etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Organizasyon kapsamında ziyaret edilen Dongguan'da ise milletvekilleri, Huawei'in üretim ve eğitim tesislerini gezdi. Burada, şirketin üretim süreçleri, kalite kontrol mekanizmaları ve tedarik zinciri yönetimi konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.