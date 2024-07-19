İSTANBUL (AA) - Huawei’in "Karede Yeni Moda" konseptiyle tasarlanan Huawei Watch Fit 3, kullanıcı deneyimini sağlık odaklı teknolojilerle birleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9,9 milimetre kalınlığa ve 26 gram ağırlığa sahip Huawei Watch Fit 3 saat, 1,82 inç AMOLED ekrana sahip. 347 ppi piksel yoğunluğu ve 1500 nit parlaklıkla net ve canlı bir görüntü sunan saatin kayışları, kullanıcıların ruh haline ve stiline göre kolayca değiştirilebilir şekilde tasarlandı.

Watch Fit 3, siyah, pembe, yeşil, beyaz ve gri renk seçenekleri ve floroelastomer, naylon veya hakiki deri kayış alternatifleriyle satışa sunuluyor.

Huawei Watch Fit 3 saat, 102 spor moduyla sağlıklı yaşam takibi sağlıyor. Cihaza yeni eklenen spor modları arasında pist koşusu, basketbol ve e-spor gibi seçenekler de yer alıyor. "Huawei TruSeen 5.5" sağlık izleme teknolojisi kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, uyku ve stres gibi önemli sağlık verilerini hassas bir şekilde izliyor.

Watch Fit 3, "Huawei TruSleep 4.0" teknolojisiyle gelişmiş uyku takibi sağlarken ve uyku nefes farkındalığı özelliğiyle, uyku sırasındaki nefes kesilmelerini de tespit ediyor.

Ürünün yeni "Stay Fit" uygulaması, kalori yönetimi ve kilo kontrolü konularında kullanıcıya yön gösterirken, genişletilmiş diyet kütüphanesiyle yiyeceklerin besin değerleri detaylı bir şekilde takip edilebilir, kalori alımı izlenebilir ve kişisel kilo kontrol planları oluşturulabilir.

Huawei Watch Fit 3, tek bir şarjla 10 güne kadar pil ömrü vaat ederken, sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile bir günlük kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca, iOS ve Android cihazlarla da uyumlu.

Watch Fit 3 Sport yeni kayışı siyah, beyaz ve gri naylon renk seçeneklerinin yanında 4 bin 499 lira ve 4 bin 999 lira fiyatlarıyla Huawei'nin internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.