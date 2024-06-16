Türkiye-İran sınırında yer alan karakollarda görev yapan kahraman askerlerimiz, bayramda da aynı hassasiyetle vatanı koruma görevini sürdürüyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan Mehmetçikler, vatani görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

Sınırda son teknolojiyle güvenlik

7 gün 24 saat teyakkuzda olan Mehmetçikler, sınır hattındaki her türlü tehdidi önlemek için en son teknolojiyi kullanıyor. 3 metre 30 santimetre kalınlığında ve tel örgülerle çevrili Modüler Beton Duvar, teröristlerin sızma girişimlerini, yasadışı göçmenlerin geçiş teşebbüslerini ve kaçakçılık faaliyetlerini engelliyor. Karakol, mevziler ve Modüler Beton Duvar hattındaki kameralar sayesinde hudut hattındaki her hareketlilik gözetleniyor.

Termal kameralarla gece gündüz gözetleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın iştiraki olan ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli termal kameralar, Mehmetçiğe gece gündüz fark etmeksizin kesintisiz gözetleme imkanı sunuyor. Bu sayede hudut hattındaki hiçbir hareket gözden kaçmıyor.

"Vuran" ve "KOBRA-2" ile güçlenen sınır güvenliği

Taktik tekerlekli zırhlı "Vuran" ve "KOBRA-2" araçları, termal kameraları ve kara gözetleme radarlarıyla bölgenin güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor. "Vuran" aracına entegre edilmiş Sarp Silah Sistemi sayesinde görünmeyenler görünür hale geliyor. KOBRA-2'nin termal kameraları ise 10 kilometre çapında ısı yayan her şeyi tespit edebiliyor. Araç üzerindeki kara gözetleme radarı ile de her türlü hava koşulunda 6 kilometreye kadar hareket eden canlılar, 15 kilometreye kadar da hareket halindeki motorlu araçlar tespit edilerek bölgenin güvenliği sağlanıyor.