Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist, 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 6 yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1813210055996481887