Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist, 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 6 yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: igf