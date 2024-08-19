Üniversite tercih dönemi devam ederken hukuk alanına ilgi duyan öğrenciler için kariyer planlaması büyük önem taşıyor.

Hukuk mesleğinde başarılı ve önde gelen isimleri takip etmek, öğrencilerin hem ilham almasını hem de kariyer yollarını şekillendirmelerine yardım ediyor. Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri ve en çok kazanan avukatları üzerine yapılan araştırmalar, öğrencilerin gelecekteki kariyer adımlarını planlamasında yol gösterici oluyor.

İşte hukuk alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için rehber niteliğinde oluşturulan, Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri ve en iyi avukatları listesi:

Türkiye’nin önde gelen hukuk fakülteleri

1.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türkiye’nin en köklü hukuk fakültelerinden biridir ve birçok önemli hukukçuyu mezun etti. Teorik eğitimi güçlü olan fakülte, öğrencilere sağlam bir akademik altyapı sunuyor.

2. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin hukuk fakültesi, akademik kadrosu ve köklü geçmişi ile öne çıkıyor.

3. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özellikle uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için tercih edilen bir fakülte.

4.Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fransız hukuk sistemiyle entegre bir eğitim sunan bu fakülte, çift dilli hukuk eğitimi ile cazip bir seçenek.

5.Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yenilikçi yaklaşımları ve güçlü akademik kadrosu ile Bilkent Üniversitesi, hem teorik hem de pratik anlamda öğrencilere sağlam bir eğitim sunuyor.

6.Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Devlet üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan Marmara Hukuk, ticaret hukuku ve kamu hukuku alanlarındaki başarısıyla öne çıkıyor.

Türkiye’nin ilk 17 avukatı

Türkiye’nin en çok kazanan avukatlarını incelediğimizde, genellikle uluslararası arenada faaliyet gösterdiklerini ve büyük gelirler elde ettiklerini görüyoruz. Bu avukatlar, özellikle dünya çapında faaliyet gösteren büyük şirketlerin Türkiye’deki hukuk işlerini yöneterek kariyerlerinde önemli başarılara imza atıyorlar. Hukuk alanında isimleri marka haline gelen bu avukatlar, uluslararası projelerdeki danışmanlıkları ve şirket birleşmeleri gibi işlemleri ile büyük bir servet kazanıyorlar.

İşte Türkiye’nin en çok kazanan ve tanınan avukatları listesinde öne çıkan 17 isim ve faaliyet alanları:

1. Gönenç Gürkaynak

Rekabet hukuku ve bilişim hukuku alanında Türkiye’nin en bilinen isimlerinden biri olan Gönenç Gürkaynak, İstanbul merkezli ELİG Gürkaynak Hukuk Bürosu’nun kurucusu. Gürkaynak, Google, Amazon, Instagram ve Twitter gibi teknoloji devlerinin Türkiye'deki hukuki temsilciliğini yaparak büyük bir başarı yakalamış, bu şirketleri Türkiye ve komşu ülkelerde temsil etmektedir. Gürkaynak’ın, özellikle bilişim sektöründeki hızlı yükselişi ile gelirini önümüzdeki yıllarda daha da artırması beklenmektedir.

2. Serdar Paksoy

Paksoy Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Serdar Paksoy, birleşme ve devralmalar, kurumsal yönetim, beyaz yakalı suçlar ve ticari uyuşmazlık çözümü gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Yabancı yatırımcılara verdiği danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’deki en yüksek profilli avukatlardan biri haline gelmiştir. Paksoy, özellikle uluslararası tahkim ve büyük ticari davalarda başarılarıyla tanınmaktadır.

3. İsmail Esin

Esin Avukatlık Ortaklığı’nın kurucusu olan İsmail Esin, uluslararası tahkim, birleşme ve devralmalar, sermaye piyasası işlemleri ve ticari davalar gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Esin, özellikle Ortadoğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerle çalışarak Türkiye’nin en çok kazanan avukatları arasında yerini almıştır.

4. Ahmet Pekin

Pekin & Pekin Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Ahmet Pekin, Türk bankacılık ve finans hukuku alanında önemli bir isimdir. Yabancı sermayeli şirketlerle olan işbirliği ve Türkiye'deki finans sektöründeki düzenleyici danışmanlık hizmetleriyle tanınır. Karmaşık finansal ürünler ve tahkim davalarındaki başarılarıyla yüksek gelir elde etmektedir.

5. Salih Tunç Lokmanhekim

Salih Tunç Lokmanhekim, birleşme ve devralmalar, uluslararası ticaret hukuku ve finansal düzenlemeler konusunda uzmanlaşmıştır. Türkiye’deki büyük şirketlere verdiği hukuki danışmanlık ve uluslararası projelerdeki etkin rolü ile yüksek gelir kazanan avukatlar arasında yer almaktadır.

6. Hakan Yazıcı

Hakan Yazıcı, ticaret hukuku ve uluslararası tahkim alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Uluslararası şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerine hukuki destek veren Yazıcı, yabancı yatırımcılarla yaptığı anlaşmalarla tanınır.

7. Mustafa Cerrahoğlu

Mustafa Cerrahoğlu, ticari hukuk ve uluslararası tahkim alanlarında faaliyet göstermektedir. Yabancı yatırımcılarla çalışarak büyük projelerde yer almakta ve önemli gelirler elde etmektedir.

8- Baran Umut Baycan

Enerji ve madencilik sektöründe uluslararası faaliyetleri ile tanınan Baran Umut Baycan, Newmont Mining, Rio Tinto, Alacer Gold, SSR Mining, Aldiridge Minerals Chesser Madencilik, Free Port gibi Türkiye ve Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren birçok madencilik firmasının Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlamış ve Ciner Madencilik, CVK Madencilik gibi Türk maden şirketlerinin uluslararası borsalarda halka arz süreçlerini yönetmiştir. Ayrıca, Türkiye’de madencilik sektörünün globalleşmesi ve projelerin uluslararası finansman alanında çalışmaktadır.

9. Mehmet Gün

Uluslararası ticaret hukuku ve tahkim davaları konusunda uzmanlaşmış olan Mehmet Gün, büyük davalarda temsilci olarak yer almaktadır.

10. Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu

Doğuş Grubu bünyesinde uzun yıllar çalışmış olan Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, bankacılık ve şirketler hukuku alanında tanınmış ve son 10 yıldır vergi rekortmenleri arasında yer almaktadır

11. Ersan Şen

Bu listede uluslararası ticaret hukuku dışında sadece Ceza Hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında faaliyet gösteren tek isim olan Şen ve Türkiye’nin tanınmış ceza avukatlarından biridir. Akademik çalışmaları ve televizyon programlarındaki yorumculuklarıyla tanınmaktadır.

12. Atilla Kağan Duraklıoğlu

Birleşme ve devralmalar konusunda uzman olan Atilla Kağan Duraklıoğlu, Türkiye’nin en büyük M&A işlemlerinde danışmanlık yapmaktadır.

13. Bora Terzioğlu

Ticaret hukuku ve birleşme devralmalar alanında uzmanlaşan Bora Terzioğlu, uluslararası enerji ve finans şirketlerine danışmanlık hizmeti sunarak büyük gelir elde etmiştir. Türkiye’nin önde gelen avukatları arasında yer almaktadır.

14. Yılmaz Aslan

Yılmaz Aslan, özellikle inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde uluslararası şirketlerle yaptığı iş birlikleri ile tanınan bir avukattır. Yabancı yatırımcılara verdiği hukuki danışmanlıkla yüksek gelirler elde etmektedir.

15. Bahadır Kalaycı

Bahadır Kalaycı, enerji ve altyapı projelerinde uzmanlaşmış bir avukattır. Uluslararası yatırımcılarla çalışarak Türkiye’deki projelerde önemli rol oynamış ve büyük kazanç sağlamıştır.

16 Ali Onar

Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri kurulması, geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir isim. Uluslararası ilişkileriyle bu konuda ülkemizin en önde gelen isimlerinden biri.

17 Aydın Öncel

İzmirli avukat Aydın Öncel, gayrimenkul ve emlak edinme, konusunda uluslar arası ilişkileriyle ön plana çıkıyor. Bu konularda yurt dışındaki kurumlara da danışmanlık hizmeti veriyor.

Uluslararası gelişmeleri takip ve global kurumlarla iletişim

Türkiye’deki avukatlar, uluslararası arenada büyük başarılar elde ederek, stratejik sektörlerde verdikleri hukuki danışmanlıklarla yüksek gelirler kazanıyorlar. Özellikle rekabet hukuku, enerji, madencilik, birleşme ve devralmalar (M&A) gibi alanlarda uzmanlaşan avukatlar, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer alıyor. Bu liste, son 10 yıllık vergi rekortmenleri listeleri ve son 10 uluslararası M&A işlemlerinde aracılık eden Türkiye merkezli avukatların başarılarını dikkate alarak hazırlanmıştır.

Hukuk sektöründeki başarıları ve uluslararası projelerdeki rolleri ile öne çıkan bu avukatlar, Türkiye’de ve dünyada hukuk alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek global yatırım ve hukuk düzenlemeleri ile ve global kurumlarla yoğun iletişim içinde olmaları ortak özellikleridir.