Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için hükûmetten gelecek haberi beklerken AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücretle ilgili konuştu. Dağ, temmuzda asgari ücretle ilgili bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Dağ, CNNTürk'te katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

“Covid’den sonra yaşadığımız süreç, asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda iki kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.”

"Doğrudan vergiler artırılmalı"

Hazirandan itibaren enflasyonun düşeceğini savunan Dağ, vergi düzenlemesine ilişkin de son bilgileri de paylaştı.

Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların olduğunu doğrulayan Dağ, “Doğrudan vergilerini artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçevesinde süreç yürütülüyor” dedi.